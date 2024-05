Purrmi, a startup portuguesa que quer pôr os gatos a "ronronar" por comida 100% natural

Um produto final que “já mudou seis vezes” e a chegada ao retalho num futuro próximo

Depois de terem a ideia, os irmãos começaram a testar sabores para chegarem às conjugações que acreditavam que melhor se adequavam ao palato dos gatos. Foram meses de testes, em conjunto com o Hospital do Gato, liderado pela médica Maria João Fonseca, para finalizarem as primeiras receitas. No início, apostaram em comida crua, mas rapidamente perceberam que era “muito difícil dá-la aos gatos, especialmente aos habituados a comida seca”.

Decidiram mudar de estratégia para um congelado “semi-cozinhado lentamente”, mas também perceberam que era uma solução que não estava livre de problemas. “A logística de enviar congelado, tanto para nós como para o cliente, que tem de guardar muita comida num espaço pequeno, é quase impossível”, explica Francisco Campaniço. Com a ajuda do feedback dos clientes, o produto final “já mudou seis vezes”.

Atualmente, apresentam a comida, feita à base de carne e sem hidratos de carbono ou conservantes (o que a torna “um bocadinho mais cara” do que as rações disponíveis nos supermercados), em frascos. “Não há nenhum produto como o nosso no mercado, em que usamos quase que as latinhas para os bebés, só que para os gatos”, afirmam os irmãos. A venda aos clientes, que começaram a angariar há cerca de dois anos, é feita através do site oficial da Purrmi, com promessas de entregas em 24 horas.