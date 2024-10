Qual dos dois irá endividar (ainda) mais os EUA? Os planos de Trump e Kamala para a economia

Ao mesmo tempo que promete reduções de impostos para as classes média e baixa, Kamala Harris propõe-se ajudar os jovens a comprar casa, apoiar os homens negros no lançamento dos seus próprios negócios e, até, perdoar todas as dívidas que os americanos contraíram para pagar cuidados de saúde. Já Donald Trump promete prolongar (e alargar) as reduções de impostos que lançou em 2017 (e que expirariam em 2025), ao mesmo tempo que garante que a “fórmula mágica” para fazer crescer a economia passa por aumentar as taxas alfandegárias cobradas a quem exporta para os EUA.

Independentemente de quem sair vitorioso nas eleições de 5 de novembro, a perceção entre os analistas é que existe um apoio dos dois partidos para manter os benefícios fiscais para as famílias que ganham menos de 400 mil dólares por ano e para quem tem crianças ou dependentes a cargo. Porém, não haverá muita margem para muitos mais cortes de impostos, já que, dizem os analistas, a política orçamental nos EUA tenderá a tornar-se menos expansionista nos próximos anos – depois de ter sido bem mais “generosa” do que a europeia, desde a pandemia de Covid-19.

Apesar disso, os dois candidatos têm em comum o facto de nenhum deles mostrar qualquer interesse em equilibrar as contas do Estado federal dos EUA, que caminha para uma dívida acumulada de 36 biliões de dólares, a caminho dos 130% do Produto Interno Bruto (anual). Uma estimativa indicou que Trump pode aumentar a dívida em até 15 biliões de dólares, Kamala potencialmente metade disso – o que, dado o nível de endividamento atual, não será pouco.

É por isso que os analistas sublinham que tão importante como a eleição do Presidente (e vice-presidente) é perceber se o Presidente que for eleito irá ter, ou não, o controlo do Congresso, já que é aí que a maior parte das leis com impacto nas contas públicas tem de ser aprovada. “O resultado das eleições para o Senado e para a Câmara dos Representantes será tão crucial [como a eleição presidencial] para as perspetivas económicas dos EUA”, sublinha o economista-chefe do Berenberg Bank, Holger Schmieding, em nota de análise partilhada com o Observador.

Há, por isso, quatro cenários diferentes, nos quais os analistas identificam implicações importantes não só para a economia norte-americana mas, também, para as empresas europeias e para a geopolítica internacional.

Cenário 1 – Trump vence, mas Congresso fica dividido

Num cenário em que Trump vence as eleições mas os republicanos não conseguem maioria no Congresso, a primeira prioridade do novo Presidente deverá ser tentar prolongar os cortes de impostos que foram lançados em 2017 (pelo próprio Trump). Se não houver esse prolongamento, o Tax Cuts and Jobs Act (conhecido pela sigla TCJA) irá expirar no final de 2025.

A confirmar-se essa proposta de prolongamento, “os democratas [no Congresso] irão, provavelmente, insistir em alterar alguns detalhes mas, globalmente, devem colaborar” no sentido da continuidade do programa, afirma Holger Schmieding, do Berenberg Bank.

EUA não elegem apenas um Presidente a 5 de novembro ↓ Mostrar ↑ Esconder As eleições norte-americanas estão previstas para 5 de novembro de 2024. É nesse dia (e nos dias anteriores, através do voto antecipado) que os norte-americanos vão escolher um novo Presidente para um mandato de quatro anos, a contar a partir de janeiro de 2025. Mas além da eleição do Presidente (e vice-presidente), todos os 435 assentos na Câmara dos Representantes e 34 dos 100 lugares no Senado serão disputados. Neste momento, a Câmara é controlada pelos Republicanos mas os Democratas controlam o Senado. O processo eleitoral inclui, ainda, votação para eleger 13 governadores estaduais.

O maior receio dos economistas em relação a uma nova presidência de Trump é que o magnata deverá focar muito a sua política nas áreas do controlo da imigração e, por outro lado, o comércio externo – duas matérias onde Trump, mesmo que não controle o Congresso, terá poder para tomar medidas capazes de reduzir o crescimento potencial da economia norte-americana e, também, ter implicações globais.

“Caso Trump cumpra o que prometeu, irá aumentar em 10% ou 20% as taxas alfandegárias em todas as importações que chegam aos EUA – além de 60% nas importações vindas da China”, salienta Holger Schmieding, do Berenberg Bank. A confirmar-se, essas medidas irão contribuir para aumentar os preços e estimular a inflação nos EUA – o que poderá levar a Reserva Federal dos EUA a ter de reagir com uma política monetária mais apertada.

Uma estimativa da britânica Capital Economics aponta para que as taxas de juro da Reserva Federal poderão ter de estar 100 pontos-base (um ponto percentual) mais elevadas se Trump vencer e avançar, mesmo, com os aumentos de taxas alfandegárias e estímulos orçamentais que está a prometer lançar. Mesmo num cenário mais conservador, em que Trump avança com a sua agenda protecionista de forma menos agressiva do que tem propalado, os juros da Fed podem estar 50 pontos-base mais elevados do que num cenário em que Trump não vence as eleições, afirma a consultora de investimentos.