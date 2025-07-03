Reconstituição. Exames normais e um parto difícil: o percurso do caso da grávida que perdeu o bebé após ir a cinco hospitais

O caso da mulher de 37 anos que perdeu o bebé depois de ter dado entrada nas urgências de cinco hospitais, com queixas relacionadas com a gravidez, tem feito aumentar a pressão sobre a ministra da Saúde devido às dificuldades recorrentes de resposta do SNS na área obstétrica. O caso está já a ser acompanhado pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e a ser avaliado pelos cinco hospitais pelos quais a grávida passou ao longo de quase duas semanas. Numa avaliação preliminar, a Direção Executiva do SNS concluiu que não houve falhas no percurso da grávida pelo SNS.

E.C. começou por ser encaminhada pela Linha SNS Grávida para o Hospital de Setúbal. A seguir, foi observada no Hospital do Barreiro. Ainda acabou por seguir para o Garcia de Orta e, depois, para o Hospital de Cascais. Tinham passado 12 dias desde as primeiras queixas e, nesse momento, ainda com dores, recusava-se a voltar para casa. Acabou transferida para o Hospital de Santa Maria: e nesse percurso, de hospital em hospital, percorreu mais de 200 quilómetros. As unidades hospitalares em causa (da zona de Lisboa e da Península de Setúbal) garantem que os exames feitos pela grávida — as CTG — não revelaram alterações e que a mulher não tinha critérios para internamento.

O desfecho fatal terá tido apenas origem no parto, uma vez que o bebé começou a revelar sinais de fraca oxigenação depois da indução do parto, um problema ao qual se juntou um outro: um hematoma no útero da grávida, que atrasou a extração do feto via cesariana, levando à sua morte. Ao Observador, o presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal diz que esta condição é “anómala, incomum e de muito mau prognóstico” tanto para as mães como para os bebés e que pode levar à morte do feto.

Já esta terça-feira, a Direção Executiva do SNS fez saber que, na avaliação preliminar do percurso da grávida, não foi detetada qualquer desconformidade quer na referenciação, acesso aos cuidados, prontidão da assistência ou cuidados clínicos prestados.

Direção Executiva do SNS diz que foram garantidos cuidados adequados “em todos os momentos”

“Da análise efetuada, e sem prejuízo das auditorias internas em curso nas Unidades, apurou-se que, em todos os momentos, terá sido garantido o acesso aos cuidados de saúde dentro dos parâmetros assistenciais definidos para o atendimento, e que a utente terá sido devidamente referenciada para os serviços de urgência”, referiu a Direção Executiva do SNS numa primeira reação ao caso.

“Apurou-se igualmente que, em todas as Unidades onde foi observada, a utente terá sido avaliada de forma atempada por profissionais de saúde qualificados, submetida aos exames e avaliações considerados necessários, tendo recebido as orientações consideradas adequadas”, garantiu a entidade liderada por Álvaro Almeida, acrescentando que “a resposta prestada revelou-se, assim, congruente com os protocolos de referenciação e de acesso em vigor, tendo sido assegurada a continuidade assistencial ao longo de todo o percurso da utente no SNS”.

É precisamente esse percurso, que abarca cinco hospitais ao longo de 13 dias, que o Observador reconstitui.