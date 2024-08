Santa Maria ameaça com processos utentes que critiquem o hospital nas redes sociais

ULS de Santa Maria ameaça com participações aos tribunais e ao Ministério Público

Nos casos em que a ULS de Santa Maria considerar que está a ser atingido o bom nome da instituição e dos profissionais, pode ser apresentada queixa contra o utente ou cidadão (neste caso o perfil de rede social) em questão. “Podem acontecer duas coisas: um processo em tribunal recorrendo aos meios comuns ou uma participação ao Ministério Público. Neste caso, só o fazemos quando tivermos a garantia de que não houve qualquer falha dos serviços”, ressalva Carlos Martins.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[Já saiu o quinto episódio de “Um Rei na Boca do Inferno”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de como os nazis tinham um plano para raptar em Portugal, em julho de 1940, o rei inglês que abdicou do trono por amor. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. Também pode ouvir aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto episódios]

No despacho, que entrou em vigor a 19 de agosto e foi enviado aos profissionais da ULS esta terça-feira, o presidente do conselho de administração da ULS justifica a decisão com a necessidade de proteger a instituição e os profissionais. “Considerando que a instituição ou os seus profissionais devem ser defendidos pelos meios internos e externos à disposição, caso a caso, incluindo a possibilidade de recurso ao Ministério Público e aos tribunais. Determino que o Gabinete Jurídico instrua processos em conformidade, com a autonomia e competência inerente a toda e qualquer informação, exposição e reclamação”, pode ler-se no documento.