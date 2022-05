Sanxenxo. A “Marbella do norte” que conquistou o jet set e parou para ver o regresso do rei emérito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O passeio marítimo ou a famosa escultura La Madama de Silgar, para não falar de algumas possíveis mesas nas imediações que justificam a passagem, com a imprensa vizinha a adiantar-se na lista de sugestões: que restaurantes visitará Juan Carlos este fim de semana? Poderíamos continuar a lista de atrações turísticas nesta localidade na costa da Galiza, mas a maior de todas, por estes dias, é mesmo o rei emérito, que voltou a Espanha cerca de dois anos depois de se ter afastado do seu país e das águas do Atlântico. A notícia do regresso entupiu os telefones da autarquia com inúmeras chamadas de “interesse e agradecimento” — de forma tão transbordante que “o presidente da câmara teve que suspender a sua agenda para dedicar-se em exclusivo aos pedidos de entrevistas”.

Esta quinta-feira, Sanxenxo, em Pontevedra, engalanou-se para dar as boas vindas a um dos ilustres que ajudou a colocar a terra no mapa. “Nunca vimos nada igual”, cita o El Mundo, registando a euforia popular e o mar de bandeirinhas que ondeavam à sua chegada, que contou com a presença da filha mais velha, a infanta Elena. Em bom rigor, Sanxenxo, onde é “mais fácil encontrar uma “loja do euro” do que uma boutique da Chanel” também é única à sua maneira.

Está longe de ser uma estreia para Juan Carlos — terá sido esta, aliás, a derradeira paragem do emérito antes de se despedir do seu país em agosto de 2020, rumo a Abu Dabi. Talvez a escala se cumpra hoje com menos brilho (mas não menos pompa), fruto dos desenvolvimentos dos últimos anos. De qual forma, recorda o La Vanguardia, ninguém lhe rouba a taça de ter inscrito a Galiza no calendário balnear. Ao rei emérito e a outros nomes sonantes como o magnata mexicano Carlos Slim, o empresário Amancio Ortega, ou figuras da política como o antigo presidente do Governo espanhol Mariano Rajoy, que se juntam à elite que converteu Sanxenxo na “Marbella do norte”.

Foi aqui que Juan Carlos se reencontrou com Pedro Campos, amigo de longa data, anfitrião leal nos momentos mais complicados (espera-se que se instale na sua vivenda Nanín), e presidente do Real Club Náutico, com quem voltará a navegar este fim de semana. “Veio mais para participar do que ver”, confirmou um porta-voz do clube, indiciando que o pai do rei Felipe VI poderá mesmo competir a bordo do seu barco, o Bribón. Juan Carlos e Pedro Campos conheceram-se em 1983, na segunda edição da Copa del Rey de Vela, apresentados por José Cusí, íntimo do então ainda rei, numa era em que já este ponto à beira mar granjeara algum estatuto. A este círculo restrito juntar-se-á o banqueiro galego Francisco Botas e o economista César Elízaga.