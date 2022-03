Schroederization. Ex-chanceler alemão pode vir a ser alvo de sanções económicas?

Miguel Poiares Maduro, ex-ministro adjunto de Passos Coelho e professor de Direito Europeu, “explica que esse não pode ser um obstáculo, visto que esse é um argumento político, que “não justifica legal ou moralmente” as sanções económicas aplicadas. “A justificação que o próprio Regulamento [da decisão do Conselho Europeu sobre as sanções] invoca está ligada com o suporte ao regime e agressão militar. Ora não há qualquer razão para diferenciar entre oligarcas apoiantes do regime do sector de energia ou de outros sectores”, afirma.

“Do ponto de vista político”, acrescenta, “é mais difícil que a Alemanha se oponha neste momento, pois a própria opinião pública interna está chocada com o comportamento de o ex-chanceler continuar a apoiar Putin e o seu regime”, afirma.

O embaraço sentido pelos alemães

Daniel Freund, coordenador do grupo Os Verdes no Parlamento Europeu, não tem dúvidas que de as sanções já deveriam ter sido aplicadas a Gerhard Schröder. “Do ponto de vista político, as sanções já deveriam ter sido aplicadas. É muito grave que um ex-chanceler alemão esteja ligado a alguém como Vladimir Putin que representa o oposto dos valores europeus e que tanto mal está a fazer à Ucrânia. As ligações de Schröder às empresas russas são uma vergonha e não deveriam ter acontecido”, afirma o eurodeputado alemão ao Observador.

O também eurodeputado alemão Jan-Christoph Oetjen (Grupo Liberal) alerta para outros obstáculos de eventuais sanções ao ex-chanceler. “Por exemplo, Schroeder não tem poder executivo nas empresas russas das quais faz parte. Ele é chairman [do conselho de supervisão da Rosneft] mas não faz parte do corpo executivo das empresas”. Ou seja, não toma decisões nem participa nas mesmas.