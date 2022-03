Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A “lista de personalidades russas ligadas à oligarquia e ao regime a ser sancionadas” irá aumentar “nos próximos dias” de acordo com uma “lista adicional apresentada pela Polónia”, anunciou esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

“A Polónia apresentou uma lista adicional [personalidades russas ligadas à oligarquia e ao regime], vamos agora cumprir regras próprias dos procedimentos jurídicos no espaço da União Europeia. Nos próximos dias ou semanas acrescentaremos à lista pessoas singulares ou coletivas russas por estarem economicamente ligadas ao regime de Putin”, disse Santos Silva no final da reunião que contou com os 27 ministros dos Negócios Estrangeiros da UE.

Os Ministros dos Negócios Estrangeiros da @NATO, reunidos hoje em Bruxelas, exprimiram novamente a sua condenação à agressão militar da Rússia???????? e a sua solidariedade e apoio à Ucrânia????????. pic.twitter.com/GB8vQ6A8K7 — N Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) March 4, 2022

Além dessa medida, avançou o responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros que irão ser aplicadas “mais sanções no SWIFT, no sistema internacional e nas transações económicas”, não detalhando quais serão.

“Haverá novas medidas de isolamento da Rússia nas organizações internacionais, designadamente nas instituições financeiras multilaterais”, disse.

A lista com os novos nomes de oligarcas a sancionar deverá ser tornada pública no jornal oficial da União Europeia logo que o processo esteja encerrado.