Sismos. Do Hospital de Santa Maria à Ponte 25 de Abril, até onde aguentariam as infraestruturas críticas?

Foi em 1953 que terminou a construção do hospital de Santa Maria — sendo depois acrescentados os edifícios da escola de enfermagem entre 1968 e 1972. E apenas quase 10 anos depois, em 1982, entrou em vigor o então denominado Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, que obrigava há existência de proteções contra ações sísmicas. Se houvesse uma repetição do sismo de 1969, com uma magnitude de 7,8, os edifícios “construídos até à década de 80 sofreriam danos estruturais severos”, diz Rodrigo Falcão Moreira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A escala de magnitude, por si só, não é linear. Mas só comparando magnitudes, um 5 — em cidades com ação sísmica mais frequente — não é preocupante, mas um 7 já não é assim, há riscos sérios”, afirma o especialista. Assim, se se registasse uma “ação sísmica tipo 2, com epicentro na zona de Vale do Tejo, em terra, e com magnitude 7, e olhando para a época, é provável que [o Hospital de Santa Maria] sofresse danos”.

Num cenário mais grave, se houvesse um terramoto idêntico ao de 1755, com uma magnitude de 8,7 e epicentro no oceano, “já haveria muito mais em jogo”, havendo uma libertação de energia significativamente grande, acrescenta o docente. Pior estaria ainda o Hospital de São José, cuja fundação é ainda mais antiga, e que se localiza numa zona central da capital e altamente povoada.

[Já saiu o quarto episódio de “Um Rei na Boca do Inferno”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de como os nazis tinham um plano para raptar em Portugal, em julho de 1940, o rei inglês que abdicou do trono por amor. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. Também pode ouvir aqui o primeiro, o segundo e o terceiro episódios]

Daí a importância do isolamento sísmico dos hospitais. De forma resumida, o engenheiro e projetista de pontes Armando Rito explica que “o pilar não fica encastrado, diretamente ligado entre o betão e a fundação. Há um sistema — que pode ser, por exemplo, uma borracha artificial — que amortece os efeitos.”