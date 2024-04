Stand Up: dizer não ao assédio onde quer que seja, sempre que for preciso!

Porque o tema do empoderamento feminino é também o ADN da L’Oréal Paris, a marca está empenhada em combater esta realidade, em qualquer que seja o lugar do mundo. Nesse sentido, lançou, em 2020, o Programa Stand Up: um programa de combate ao assédio em locais públicos, numa parceria com a Right to Be, uma ONG especializada na luta contra todo o tipo de assédio. Com este programa internacional, a missão é a de contribuir para uma cultura de respeito, dignidade e valor, através da capacitação de mais 1.5 milhões de pessoas. Mas como? Com a metodologia dos 5D da Right To Be. Distrair, Delegar, Documentar, Dirigir-se ao assediador, Dialogar: estes são os cinco passos que nada mais consistem do que em ferramentas simples e eficazes para ajudar todas as pessoas a intervir de uma maneira segura, seja quando assistem a uma situação de assédio, seja quando são elas próprias a viver essa situação na primeira pessoa.

Para fazer a formação, é simples: basta aceder ao site e dar início a todo o processo. Não precisará de mais do que 10 minutos e poderá escolher entre as seguintes opções: aprender a reagir, caso testemunhe uma situação de assédio em local público; aprender o que fazer, no caso de ser a vítima desta situação. Através de imagens de exemplo de casos considerados assédio sexual, poderá perceber melhor como diagnosticar o problema e, posteriormente, saber como resolvê-lo. Reconhecer o assédio é o primeiro passo, mas saber que ferramentas utilizar para o resolver é a próxima paragem. Tudo isto, através dos 5D referidos em cima. Porque uma situação de assédio tem mais impacto do que o que possamos reconhecer numa primeira instância. Impacta o comportamento das vítimas, levando-as a evitar determinados locais, situações, ou até mesmo chegar ao extremo de repensar a própria aparência ou sentir medo de cada vez que se sai à rua sozinha. Assim, é mais importante do que nunca saber como agir, seja para quem vê ou para quem vive esta situação.