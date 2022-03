Super Galamba, irmãos Mendes e um reforço vindo da Madeira

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São 23 repetentes, 15 caras novas, algumas mudanças de pasta e poderes reforçados. Marcelo Rebelo de Sousa aceitou este domingo a lista dos novos secretários de Estado que se vão juntar a um Governo “enxuto”, mais curto e de combate, como chegou a definir António Costa. Já a prometida paridade ficou pelos ministros. Nos 38 nomes indicados como secretários de Estado apenas 12 são mulheres.

No seu gabinete, o primeiro-ministro vai ter Mário Filipe Campolargo com a pasta da Digitalização e da Modernização Administrativa, uma prioridade de sempre do primeiro-ministro, que agora deixa de existir como Ministério e passa a estar sob a dependência direta de António Costa — o que mostra bem a importância que o socialista dá à pasta.

O ex-diretor geral da DG CONNECT, a direção da Comissão Europeia responsável pela tecnologia, investigação e inovação, sucede assim a Maria Manuel Leitão Marques, ministra a quem Costa nunca poupou elogios, e a Alexandra Leitão, que acabou por não ser escolhida para fazer parte deste novo Executivo — sem conseguir esconder o desagrado com a decisão do líder socialista.

Nem todos são estreantes nestas andanças, mas há promoções com um peso político próprio. Ainda sob a sua dependência, António Costa terá Tiago Antunes nos Assuntos Europeus. O até aqui secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro faz assim uma transferência interna que o retira do centro operacional do Governo.

Apesar de não ter um percurso partidário e de ser uma personagem recente no universo costista, Tiago Antunes tornou-se uma vez respeitada pelo socialista, ganhando um espaço próprio no núcleo duro de Costa. Não tendo conseguido uma promoção a ministro, consegue manter influência e um canal direto junto do primeiro-ministro.

Paulo Cafôfo, o trunfo madeirense que deixou de o ser

António Costa convenceu o então independente a juntar-se ao PS e tentou fazer dele um trunfo para derrubar Miguel Albuquerque e conquistar o Governo Regional da Madeira. Falharam ambos e Paulo Cafôfo, que chegou rapidamente a líder do PS-Madeira, acabou por contribuir para a derrota na Câmara Municipal de Funchal, o grande orgulho socialista na Madeira.

Cafôfo pediu a demissão e deixou a liderança do PS-Madeira pela porta pequena. Chega agora ao continente para ser o novo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, pasta que, no passado, foi ocupada por José Luís Carneiro, por exemplo, que de lá saiu para ser secretário-geral adjunto do PS e, neste novo Governo, ministro da Administração Interna.

Com 51 anos, é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Professor de profissão, foi docente em várias escolas da Região Autónoma da Madeira. Foi eleito presidente da Câmara do Funchal em 29 de setembro de 2013, altura em que concorreu como independente pela coligação que integrava PS, BE, o Partido da Nova Democracia, MPT, PTP e PAN.

António Mendonça Mendes. Uma exceção à regra

A continuidade de António Mendonça Mendes na secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais poderia ser uma surpresa, dada a tolerância zero que António Costa anunciou em relação às ligações familiares no Executivo. Mas a chegada de Ana Catarina Mendes (irmã) ao Governo não o afastou da pasta que lhe tem dado um protagonismo crescente que o tornou num governante muito útil em tempos de crise energética.

Os dois não gostam de ser permanentemente associados. Têm percursos políticos próprios no aparelho socialista e sempre que confrontados com a óbvia associação familiar, esforçam-se por dizer isso mesmo: nunca o facto de serem irmãos contribuiu para a ascensão política de ambos.

Ainda assim, quando desenhou o último Governo, em 2019, António Costa resolveu dois casos bicudos: Vieira da Silva (pai) saiu e Ana Paula Vitorino (mulher de Eduardo Cabrita) foi dispensada. Se António Costa tivesse mantido o critério, António Mendonça Mendes ficaria de fora. Não foi isso que aconteceu.

O programa inovador Ivaucher, que devolveu o IVA em compras nos setores mais afetados pela pandemia, e a sua adaptação ao Autovoucher para compensar os automobilistas pelo aumento dos combustíveis, têm a sua marca. Mendonça Mendes ganhou também espaço no palco das Finanças nas últimas semanas quando já todos sabiam (incluindo o próprio) que o ministro, João Leão, não ia ficar ao comando na maioria absoluta de António Costa.

E foi ele quem deu a cara na última medida para fazer face à escalada dos preços, introduzindo o regime que neutraliza os ganhos do Estado no IVA através da devolução no imposto sobre os produtos petrolíferos. Mendonça Mendes tem estado a trabalhar nas respostas fiscais à subida dos preços, como a redução temporária da taxa de IVA defendida por António Costa em Bruxelas, um tema que terá desenvolvimentos nas próximas semanas.

Mendonça Mendes chegou à pasta dos Assuntos Fiscais em 2018, substituindo Fernando Rocha Andrade (recentemente falecido) que teve de sair por causa do Galp Gate, uma investigação que acabou com um acordo. Já tinha desempenhado funções em gabinetes governamentais — foi chefe de gabinete de Ana Paula Vitorino enquanto secretária de Estado dos Transportes. Foi também diretor da Refer, gestora da ferrovia.

João Galamba. Um ministro novo com um super-secretário de Estado

Não sendo uma novidade no Governo, merece destaque pelos poderes políticos reforçados. Não chegou a ministro, mas tem responsabilidades e dossiês que valem por um ministério. João Galamba vai concentrar as duas áreas mais importantes do Ministério do Ambiente e Ação Climática: a Energia e o Ambiente.

Sobram as florestas e conservação da natureza e os transportes urbanos. E vai ter lidar com duas das maiores crises que ensombram o arranque do terceiro Governo de António. A crise energética e a seca. Para além da enorme carga de trabalho que as duas pastas trazem consigo, há quem torça o nariz à junção na mesma secretaria de Estado dos dois temas que têm muitas vezes interesses divergentes e até contraditórios.

Secretário de Estado do Ambiente há mais de três anos, João Galamba domina os temas e carregou no acelerador da transição energética com dois leilões solares com muita procura e o encerramento — prematuro para alguns — das centrais a carvão. Mas não se livrou de polémicas como a associada aos projetos de exploração de lítio que terá de executar neste mandato.

O maior problema será mesmo a crise dos preços da energia — as renováveis ainda não trouxeram os preços mais baixos prometidos — e a necessidade de dar respostas que podem remar contra as políticas defendidas no passado, compensando os custos dos combustíveis fósseis. Galamba parece ter tido uma boa relação com Matos Fernandes e Duarte Cordeiro é um amigo, mas as surpresas não param de aparecer — desde a seca que suspendeu a produção hidrolétrica à guerra que mostra a ainda enorme dependência do gás e do petróleo.

João Paulo Correia. Um delfim para substituir uma dor de cabeça

Um secretário de Estado com o peso político de ministro. João Paulo Correia deixa a vice-presidência da bancada parlamentar socialista, onde tratava dos assuntos económicos, para ser o novo responsável pela pasta da Juventude e do Desporto.

Presidente da Junta da União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, João Paulo Correia era o braço direito de Ana Catarina Mendes no Parlamento e voltam agora a estar juntos no Governo. O socialista vai substituir o controverso João Paulo Rebelo, que somou várias polémicas na sua passagem pela pasta — a última e mais marcante foi a questão do cartão do adepto, que acabou por desaparecer depois de muita pressão do setor.

Outra curiosidade: João Paulo Rebelo é um dos melhores amigos de Pedro Nuno Santos e acaba por ser substituído por uma figura da estreita confiança de Ana Catarina Mendes, apontada com insistência com possível candidata à sucessão de António Costa.

Com este novo desenho orgânico — a pasta do Desporto nos Assuntos Parlamentares e não na Educação — e atendendo ao perfil político de João Paulo Correia, a pasta do Desporto acaba por ganhar maior preponderância. Nasceu em 1976 e é licenciado em Organização e Gestão de Empresas, sendo deputado na Assembleia da República desde 2009.

Marco Capitão Ferreira. Conselheiro da NATO para a Defesa

Marco Capitão Ferreira entra no Governo como secretário de Estado da Defesa num Ministério que estará sob grande escrutínio depois da saída de João Gomes Cravinho. Vai fazer parte da equipa de Helena Carreiras, a primeira mulher a liderar a pasta da Defesa.

Nascido em 1977, especialista em ciências jurídico-económicas pela Universidade de Lisboa e professor auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é membro da NATO Industry Advisory Group, um conselho consultivo com elementos ligados às indústrias de defesa dos países da NATO.

De acordo com a nota biográfica, Marco Capitão Ferreira era desde 2020 presidente do conselho de administração da IdD Portugal Defence e administrador da OGMA — Indústria Aeronáutica de Portugal. Em 2021 tornou-se presidente do conselho de administração da EXTRA.

Em outubro do ano passado, foi chamado ao Parlamento depois de a TSF ter revelado que o ex-presidente do Alfeite José Miguel Fernandes foi contratado para assessorar a IdD Portugal Defence, a holding que gere as participações públicas nas empresas de Defesa, e sob alegações de alimentar uma porta giratória na Defesa. Negou tudo.

Jorge Albino Costa. O Costa que caiu com os incêndios de 2017

Jorge Albino Costa cruzou-se com António Costa na Justiça, mas só, unicamente, na passagem de pasta. O agora secretário de Estado Adjunto e da Justiça era o chefe de gabinete de Vera Jardim quando, em outubro de 1999, o agora primeiro-ministro assumiu a pasta da Justiça. O Costa (António) escolheu outro chefe de gabinete e o Costa (Jorge) seguiu para outras paragens: coordenador Adjunto de Equipa de Missão da Presidência Portuguesa da União Europeia. Tem, aliás, uma pós-graduação em Direito Comunitário. A licenciatura, sem surpresa, é em Direito.

A experiência em gabinetes ministeriais não se ficou pelo guterrismo. Jorge Albino Costa foi mesmo chefe de gabinete de Constança Urbano de Sousa entre 2015 e 2017 e acabou por abandonar as funções quando a ministra da Administração Interna foi afastada na sequência dos incêndios de junho e outubro de 2016.

No tempo de Souto Moura foi Secretário Procuradoria-Geral da República, numa carreira com vários cargos ligados à Justiça que vão desde assessor do Tribunal Constitucional a membro do Conselho Superior do Ministério Público. É procurador da República.

Em governos profícuos na criação task forces, Jorge Albino Costa tem feito parte de vários grupos de trabalho em áreas-bandeira para o Governo PS como a Lei de Saúde Mental, no Conselho Nacional de Combate ao Trabalho Infantil ou a Comissão de Acompanhamento da Execução do Acordo de Concertação Estratégica. Mais recentemente foi nomeado diretor-geral da Direção-Geral da Política de Justiça, numa nomeação que tem origem numa das polémicas mais difíceis para anterior titular da pasta da Justiça, Francisca Van Dunem.

Jorge Albino Costa foi precisamente substituir Miguel Romão, que se demitiu (ou foi forçado a demitir-se depois da polémica nomeação do procurador europeu. Na altura, Romão admitiu que o conteúdo integral do currículo do procurador era do conhecimento da Ministra da Justiça, colocando o ónus na ministra. Não resistiu no cargo e o atual secretário de Estado assumiu a direção da DGPJ.

Pedro Luís Tavares. O senhor “digital” do ministério de Van Dunem

Francisca Van Dunem pode ter saído do Governo, mas o van dunismo continua representado na pasta da justiça. Pedro Luís Tavares chega ao Governo pela mão da anterior ministra, que o nomeia técnico especialista. Como o próprio fez questão de destacar em currículos seguintes em Diário da República — já que continuou a ser nomeado, quer para o Governo, quer para outros cargos públicos — Pedro Luís Tavares criou um “plano de comunicação digital para a área de justiça” e foi o responsável por projetos-piloto como o “Espaço Óbito” e “Tenho uma Criança”.

Três anos depois saiu do gabinete de Van Dunem, mas não foi para longe. Continuou técnico especialista no mesmo ministério, mas no apoio à secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, sempre centrado na área do digital. É, protanto, especialista no processo de transformação digital da Justiça, tendo gerido várias iniciativas: o Laboratório de Inovação HUB@Justiça, o BUPi, o Justica.gov.pt, entre outros.

Em março de 2020 saiu do Governo para o privado para exercer as funções de diretor de Marketing na Vision-Box, uma multinacional tecnológica de origem portuguesa. Voltaria cinco meses depois à órbita do Ministério da Justiça, como coordenador da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificada.

O currículo académico na área da comunicação e digital: licenciatura em Ciências da Comunicação, pela Universidade Nova de Lisboa, pós-gradução em e-Business pelo ISEG e mestre em Novos Media e Práticas Web, também pela Nova.