De Costa à Palestina. Os quatro embaraços do encontro em que Sánchez e Montenegro mediram distâncias ao "milímetro"

Na mesma ocasião, com alguma solidariedade, legitimava as palavras do número dois do Governo, sugerindo até que concordava com Rangel: “Significa isto que não temos opinião? Temos. Significa que não há membros do Governo que expressaram essa opinião de uma forma veemente? Não, não significa. Cada um de nós tem o direito à opinião, não vai deixar de ter esse direito e de o exercer.”

Paulo Rangel não integrou a comitiva que foi a Espanha, mas sendo este um encontro entre as chefias de Governo não havia nada do ponto de vista protocolar ou da tradição diplomática que recomendasse a presença do atual ministro dos Negócios Estrangeiros.

As relações entre Portugal e Espanha estão de saúde e recomendam-se. As entre os dois governos são cordiais, mas nem por isso politicamente íntimas como eram entre Costa e Sánchez.