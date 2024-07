Tiago Moreira de Sá: "O Governo não está a ser sério nas negociações"

Tiago Moreira de Sá defendia há dois anos — quando era o responsável das Relações Internacionais do PSD — que Le Pen era uma ameaça para todo o projeto europeu, mas diz agora que o Rassemblement National “evoluiu de forma muito significativa”. Em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, o agora eurodeputado do Chega diz que tanto Le Pen como Jordan Bardella se revêm no “projeto europeu”.

Relativamente à ligação de vários parceiros do Chega no “Patriotas da Europa” ao regime de Putin, Tiago Moreia de Sá diz que há um antes e depois de fevereiro de 2022 e que Von der Leyen também fez parte de um Governo com boas relações com o presidente russo. Rejeita ainda que Viktor Orbán tenha tentado travar apoios da UE à Ucrânia.

A nível nacional, o eurodeputado acusa o Governo de “chantagear” a oposição relativamente ao Orçamento do Estado através da comunicação social. Diz ainda que, para ser “coerente”, Marcelo Rebelo de Sousa devia dissolver a AR em caso de chumbo do Orçamento de Estado, mas defende que isso não deve acontecer. Acusa ainda o chefe de Estado de ter traído a história de Portugal com as declarações sobre a reparações coloniais.

[Ouça aqui a Vichyssoise desta semana na íntegra:]

“Le Pen não é inimiga do projeto europeu”

Disse antes das Presidenciais francesas de 2022, que “a vitória de Le Pen seria um problema não só para guerra, mas que seria preocupante para todo o projeto europeu”. E dizia ainda: “Vamos esperar que não aconteça”. Disse isto e agora vai estar na mesma família política de Le Pen e Bardella?

Não podemos ignorar que os partidos, neste caso a Rassemblement National, fez uma longa evolução ao longo do tempo, uma evolução muito acentuada nos últimos anos. E em curtos anos de forma muito significativa. Até mudou de nome. E não vou mais atrás no tempo, ao corte de relações entre a Marine Le Pen e o pai na mudança de várias posições em relação a assuntos cruciais. Desde a questão da Europa à questão da NATO e, mais recentemente, e já podemos lá ir, à Rússia e à Guerra da Ucrânia. O que me parece bastante evidente é que, hoje em dia, quando falamos da Rassemblement National, estamos a falar de uma realidade muito diferente da dessa altura. Em larga medida, por três razões fundamentais. A primeira teve a ver, e foi um efeito mais geral sobre vários países e partidos europeus, a aprendizagem que todos fizemos com o Brexit. E, de facto, o Brexit teve um peso grande para o Reino Unido e todos tirámos uma lição nisso. A segunda tem a ver com a compreensão que temos do eleitorado. De facto, o eleitorado, em França, em Portugal, é europeísta, vê a pertença e bem à Europa e à União Europeia como uma coisa positiva. E não só acho que o povo está certo, como nós não podemos ignorar a vontade do povo. Finalmente, é importante, precisamente por esse percurso, por esse histórico ser claro e reafirmar a toda hora esta posição atual. O que o Rassemblement National é hoje nada tem a ver com o que era no passado. Numa família de partidos soberanistas, há diferenças em todo o lado, há, há diferenças grandes entre os partidos. O Chega não é igual…

Le Pen já não é inimiga da Europa?

O Chega já disse mais que uma vez que é europeísta, defende a Europa e assumiu até que é mais europeísta do que a Rassemblement Nacional. Isto já foi dito em público. É importante dizer isto. No caso do Chega, falo acima de tudo pelo Chega, a opção europeia – de reconhecer que o facto de pertencermos à União Europeia serve o interesse de Portugal, europeísta, a favor da União Europeia e mesmo a favor do euro – é bastante clara.

Le Pen já não é neste momento inimiga do projeto europeu?

Não, não é inimiga do projeto europeu. Aliás, na campanha isso foi bastante claro. Foi bastante assumido. O Bardella foi claro em relação ao facto de se rever no projeto europeu.

É uma europeísta agora, Le Pen.

O que há é uma diferença grande em relação às várias visões, e isso é bom, sobre a Europa. Nós temos posto a questão, para simplificar, ela é mais complexa do que isso, como uma dicotomia entre a Europa das Nações e a Europa federal. Tem a ver, sobretudo, com uma divergência que existe sobre a evolução da Europa até Maastricht. Naquele contexto histórico do fim da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, da reunificação da Alemanha o percurso de aprofundamento europeu era absolutamente inevitável. Mas depois, sobretudo através da tentativa fracassada do tratado constitucional, começou a haver uma divergência. E a divergência fundamental tem a ver com isto: para esta família política, aliás dentro de uma longa tradição do realismo nas relações internacionais.

O Tiago Moreira de Sá é como o partido francês de Marine Le Pen, também mudou a sua opinião? Ou foi sempre contra o Tratado de Lisboa?

Não mudei a minha opinião, sempre a defendi isto. Aliás, na verdade, todos nós evoluímos ao longo do tempo. E, na verdade, ao longo do tempo eu fui percebendo algumas coisas importantes. As mais importantes são estas: a primeira é que mesmo um projeto como o projeto de integração europeia, é fundamental que percebamos que os Estados têm que poder defender os seus interesses nacionais, porque se não o fizerem não há mais ninguém que faça por eles. Se Portugal não defender os seus interesses e não conservar poder soberano suficiente para defender os seus interesses, não vão ser seguramente os dirigentes de outros países a fazê-lo. Têm que ser os portugueses. E a segunda coisa que eu percebi é que o federalismo é incompatível com um continente como o europeu, que tem uma longa história e tem países como Portugal com cerca de nove séculos de história. As duas coisas não são compatíveis. O respeito pela soberania, pela identidade, pelas especificidades de cada país, implica que a Europa, a construção Europeia, se faça a partir da ideia dos Estados soberanos, a tal Europa das Nações. Finalmente, também me parece evidente que os povos não estão para aí virados. Porque se continuar forçar uma Europa do tipo federal, ou próximo disso, contra a vontade dos povos o que vai acontecer é que ao dado momento as elites querem continuar a avançar, mas olham para trás e não têm ninguém a apoiá-los, porque o povo já não apoia. Isso para mim, foi-se tornando bastante claro ao longo do tempo, mas também não vejo mal nenhum que as pessoas evoluam na sua opinião. Costuma-se dizer que só os burros é que não evoluem na opinião.