António Manuel Antunes, mais conhecido como Tó Trips, prepara-se para voltar aos discos. Depois de um ano fértil em concertos a solo e com Club Makumba, o músico de 58 anos edita um novo registo autobiográfico, intimista e com a mistura de sonoridades que o caracterizam, sob o título Popular Jaguar. A edição está marcada para o dia 10 de março.

É um disco de um homem e um guitarra, uma espécie de exorcismo pessoal sobre seis cordas, de notável bom gosto. Os temas divergem nos propósitos: ora mais melódicos, ora mais nervosos. Soam a inspiração passada diretamente da vontade para a ponta dos dedos, e esperam palcos que revelem as nuances e o carácter irrepetível de cada tema, quando for a hora de os apresentar ao vivo.

Em entrevista, Tó Trips fala sobre ao sucesso dos Dead Combo, o fim da banda e a morte do companheiro de estrada, Pedro Gonçalves; mas também nos conta histórias de infância, de como saltou o muro do Jardim Zoológico para ver o seu primeiro concerto, dos Xutos & Pontapés, do grande amigo Zé Pedro, que está agora a substituir durante a digressão do Circo de Feras. Dos infames anos 80, com a chegada da heroína, que devastou toda uma geração, passando pelas suas várias bandas – Santa Maria Gasolina em Teu Ventre, Lulu Blind, Ladrões do Tempo – até aos dias de hoje, o músico abre o livro em forma de caixeiro viajante.

Depois do lançamento de Popular Jaguar, o músico atua ao vivo em Espinho (Auditório, 12 de março), Lisboa (Culturgest, dias 16 e 17), Coimbra (Salão Brazil, 4 de maio) e Porto (Casa da Música, 7 de maio), para apresentar os novos temas em palco.

