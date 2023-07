A celebração do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, com a presença dos jovens, em abril de 1984 A Via-Sacra no Coliseu de Roma, na Semana Santa de 1984

A 25 de março de 1983, o Papa João Paulo II abriu a porta santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para dar início ao Ano Santo da Redenção — um ano de jubileu extraordinário (ou seja, fora do habitual ritmo de 25 anos dos tradicionais anos de jubileu) destinado a assinalar os 1950 anos da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na ocasião, a partir de Roma, João Paulo II pediu que aquele ano especial servisse para fortalecer a Igreja Católica, à medida que o mundo se aproximava do terceiro milénio num clima de crescente secularização.

O Ano Santo de 1983-1984 ficou marcado por dezenas de eventos realizados em Roma e noutros pontos do universo católico, mas houve um que se destacou: João Paulo II quis realizar um encontro de jovens em Roma no Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa de 1984, promovendo uma peregrinação juvenil por ocasião da Semana Santa. As expectativas dos organizadores apontavam para uma afluência de 60 mil participantes, mas foram largamente superadas. Estima-se que tenham participado naquele evento entre 250 mil e 300 mil jovens, na sua maioria italianos, mas também muitos estrangeiros.

A enorme afluência de jovens a Roma causou grandes dificuldades no alojamento, que foram superadas graças à disponibilidade de milhares de famílias romanas para abrir as portas de suas casas e acolher os peregrinos — uma marca distintiva que perduraria por toda a história da Jornada Mundial da Juventude. É, aliás, daquela semana que resultam grande parte dos elementos distintivos das várias edições da JMJ, como a Via Sacra (realizada no Coliseu de Roma naquela semana) e a Cruz peregrina (construída em 1983 por ocasião do Ano Santo e entregue aos jovens naquela Semana Santa para que a levassem por todo o mundo).

Na homilia do Domingo de Ramos de 1984, na Praça de São Pedro, João Paulo II dirigiu-se especialmente aos muitos milhares de jovens ali presentes por causa do Ano Santo, comparando o “entusiasmo messiânico” do acolhimento de Jesus em Jerusalém ao entusiasmo da juventude contemporânea e lançando algumas das questões que viriam a guiar milhões de jovens ao longo das muitas edições da JMJ nos anos seguintes: “A juventude é sinónimo de uma ‘necessidade’ particular de um modelo de humanidade: de humanidade completa, simples e transparente, de humanidade ‘exemplar’. A ‘necessidade’ de uma humanidade assim é particularmente forte nos jovens, porque é a estes que se impõe mais a interrogação: como deve ser o homem? Que tipo de homem vale a pena ser? Quem é que eu devo ser, para preencher com o conteúdo exato esta humanidade que me foi dada?”

Apesar de a JMJ ainda não ter nascido formalmente no ano de 1984, é na Semana Santa daquele ano — e muito especialmente no momento do Sábado Santo em que João Paulo II entregou à juventude católica a enorme cruz, com quase quatro metros de altura, que ao longo dos últimos 40 anos tem peregrinado por todo o globo — que podemos encontrar as raízes do maior acontecimento da Igreja Católica contemporânea.