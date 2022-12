Bento XVI nunca teve pudor em falar da sua própria morte. Eleito Papa em 2005 após mais de duas décadas como braço direito de João Paulo II, o alemão já sentia a proximidade do fim. Tinha 78 anos, e a idade avançada levou-o a adaptar o seu programa de ação ao pouco tempo disponível. “Não me podia propor fazer nada a longo prazo”, confessaria Joseph Ratzinger, já reformado, ao jornalista alemão Peter Seewald, um dos mais profundos conhecedores da vida e da obra do homem que durante mais tempo influenciou os destinos da Igreja Católica contemporânea. “Tinha consciência de que a minha missão era outra. Tinha sobretudo de procurar mostrar o que é a fé no mundo de hoje.”

O Papa alemão terá calculado mal o tempo que lhe restava. Se não tivesse abdicado ao fim de oito anos, em 2013, e optasse por seguir a milenar tradição de ser Papa até ao fim da vida, Bento XVI teria tido um dos pontificados mais longos da história da Igreja — quase 18 anos. A surpreendente abdicação em 2013, por considerar não ter forças físicas e espirituais para guiar a Igreja rumo às reformas necessárias num período especialmente conturbado, sobretudo pela crise dos abusos sexuais, pelas polémicas financeiras e pelos conflitos entre a tradição católica e o mundo moderno, marcou definitivamente a história recente da Igreja e será, certamente, um dos principais motivos pelos quais Bento XVI será recordado.

Depois de oito anos como Papa, Ratzinger foi Papa emérito durante outros quase dez anos, e a Igreja Católica precisou de aprender a lidar com a situação. Qual o lugar de um Papa que se reformou e deixou o trono de São Pedro? Devia ficar no Vaticano ou voltar ao seu país? Devia continuar a pronunciar-se publicamente sobre assuntos da vida da Igreja e da fé cristã? Devia ter um lugar formal na hierarquia eclesiástica? As questões, muitas, foram difíceis de resolver. Bento XVI viveu a reta final da vida num pequeno mosteiro nos jardins do Vaticano. Embora isolado, ficou a escassas centenas de metros do lugar de trabalho do sucessor. As diferenças entre Francisco e Bento XVI tornaram o lar do alemão reformado numa espécie de refúgio para os mais conservadores e tradicionalistas da Igreja, que viram em Ratzinger um meio para legitimar uma oposição feroz ao Papa argentino que está a mudar a face da Igreja (muitas vezes colando ao alemão o rótulo de porta-voz de uma Igreja antiquada que não fez justiça ao verdadeiro progresso que Ratzinger trouxe à instituição no século XX).

