"Trump está a fazer os países da Europa – e não só – acordarem para a vida", diz economista-chefe do francês BNP Paribas

Ouviu também a presidente Lagarde falar sobre como, neste contexto, o BCE terá de ser mais “ágil”? Mas como é que se traça a linha entre ser ágil e, por vezes, possivelmente reagir de forma exagerada?

Essa foi, também para mim, a grande questão com que fiquei. Porque, por um lado, estão a dizer que vamos viver num mundo com muito mais incerteza, potencialmente muito mais choques e, portanto, maior volatilidade na inflação. Ao mesmo tempo, estão a dizer que a estratégia será responder a grandes desvios prolongados [na inflação], em qualquer direção – o que me parece querer dizer que, se o desvio não for grande ou não for prolongado, não irão reagir. O problema é que, nessas alturas, pode-se ter uma ideia acerca do tamanho do desvio mas não se consegue saber exatamente quão prolongado ele irá ser. Portanto, com base no que nos disseram até agora, é realmente muito difícil prever se irão tolerar muito mais volatilidade na inflação (porque irão querer esperar para ver se um dado choque é persistente ou não) ou se, por outro lado, poderão reagir a cada pequena alteração. A minha interpretação do uso da expressão “desvios grandes e persistentes” é que eles tentarão ser pacientes e não reagir exageradamente, arriscando amplificar a volatilidade com a sua própria reação.

Mas o que é que querem dizer com “agilidade”? Baixar ou subir os juros de forma mais tempestiva?

Penso que aquilo que é mais construtivo, de certa forma, é que esta referência à “agilidade” seja utilizada no contexto da atualização do conjunto de ferramentas ao dispor do BCE. Estão a sublinhar que, todas as ferramentas que têm, continuam a existir [incluindo, por exemplo, o Mecanismo de Proteção da Transmissão, que pode levar à compra de títulos de dívida dos países europeus se for necessário intervir nos mercados para conter a dilatação dos juros de algum país]. Mas estão a prometer que serão ágeis em apresentar novos mecanismos, se surgir essa necessidade – o que penso que é uma mensagem muito positiva. Nós não temos imaginação suficiente para prever todos os tipos de choques que podem acontecer, pelo que é um ótimo sinal dizerem que se, no futuro, chegarmos à conclusão de que precisam de outra ferramenta, então irão criá-la. Este tipo de agilidade é um ótimo sinal.

“A [economia da] Europa tem vindo a ganhar um ímpeto positivo”

Que evidências está a ver de que todo o debate – e toda a ação – em torno das tarifas já está a impactar a atividade económica e até a inflação? Vê alguma coisa nos dados?

Fazendo uma análise justa, podemos dizer que o impacto na inflação tem sido bastante reduzido, incluindo nos EUA, quando se olha para a estimativa global da inflação. Ao analisar-se mais a fundo, ao nível setorial, quando se cerra os olhos já é possível ver algum efeito – mas ele ainda não se alastrou ao índice de preços global. Não quer dizer que não vá acontecer mas, para já, o impacto tem sido limitado.

E impacto na atividade económica?

Também tem sido um efeito limitado. Penso que, no início da ofensiva tarifária, a maioria dos macroeconomistas lhe diria que além do choque da taxa, em si mesma, o grande choque ali era o da incerteza. E o problema quando temos um choque de incerteza é que a atividade económica pode abrandar, o investimento desce, as contratações abrandam, as compras de bens duradouros reduzem-se. Mas, em vez disso, o que temos visto, pelo menos no primeiro trimestre, foi uma grande antecipação das importações – num movimento de antecipação em relação às tarifas.

Refere-se aos EUA?

Sim, estou a falar dos EUA. Mas, do outro lado da balança, isso gerou um grande dinamismo nas exportações no resto do mundo. Portanto, os dados têm tido alguma inconsistência mas, de um modo geral, parece que a atividade tem sido bastante resiliente. Há uma desaceleração do crescimento nos EUA, mas ainda está em níveis bastante confortáveis.

E na Europa?

A Europa tem vindo a ganhar ímpeto positivo. Se olharmos para os índices de gestores compras (PMI) [indicadores avançados sobre a atividade económica], estão novamente a mostrar uma expansão da atividade – depois de muito tempo em contração.

Isso está a acontecer por causa das tarifas ou apesar das tarifas?

Provavelmente um misto dos dois. Quero dizer, por causa das tarifas porque estas provocaram um aumento das exportações, particularmente na Alemanha e na Irlanda, mas não só. Mas a retoma também acontece apesar das tarifas porque, apesar disso, ainda estamos num ambiente em que não sabemos o que vai acontecer no dia 9 de julho, quando a trégua expirar.

Costuma falar com empresas e gestores para tentar perceber qual está a ser o impacto de tudo isto no terreno?

Sim, o que nos parece ter ficado em suspenso foi tudo o que são decisões sobre cadeias de fornecimento, sobre relocalizações da produção para um lugar ou para outro. São decisões muito importantes, que têm um grande impacto ao longo de vários anos. E, até agora, o que temos visto é que a maioria das empresas estão a tentar fazer o possível para resistir a aumentos de preços por parte dos seus fornecedores e, quando não conseguem, estão a passar para os consumidores esses custos acrescidos. E também estamos a ver muito investimento em mecanismos de proteção [como contratos swap] por exemplo face a riscos cambiais. Isso parece-me ser uma coisa sensata para se fazer nesta fase.