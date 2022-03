Um nome irónico, uma arma de desenrasca, um símbolo de resistência. A história do cocktail Molotov

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A História tende sempre a repetir-se. Se agora os ucranianos fabricam cocktails Molotov de forma quase industrial em caves e cervejarias das grandes cidades, também durante a Segunda Grande Guerra, o Reino Unido produziu milhares destas bombas caseiras, com a sombra de uma invasão alemã a aproximar-se da ilha britânica, em 1940.

Estas armas relativamente fáceis de utilizar e de fabricar, contudo, não surgiram apenas na Segunda Grande Guerra, embora apenas tenham sido apelidadas durante este período.

Os cocktails Molotov devem o seu nome a Vyacheslav Molotov, político e diplomata russo que serviu como braço direito de Estaline — não por ter sido uma arma inventada por Molotov, mas, pelo contrário, por ter sido usada pelo exército finlandês contra as bombas russas durante a Guerra de Inverno.

Antes de ser cocktail, já era bomba

A fabricação de cocktails Molotov, ainda que sem esta designação, pode ser encontrada em documentos referentes à Primeira Revolução Russa, ou Revolução de 1905, como explicou ao Observador Arturo Zoffmann Rodriguez, investigador de História Contemporânea e especialista em História Russa no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Num texto redigido por Lenine no final de outubro de 1905, o mesmo referia que, na luta contra as tropas czaristas, a população deveria armar-se com “o melhor que conseguisse”, quer fossem estas armas “espingardas, revólveres, bombas, facas, soqueiras, paus ou trapos ensopados com querosene para começar incêndios“.

Também na Guerra Civil Espanhola — que durou entre 1936 e 1939 — as bombas caseiras incendiárias foram usadas pelas forças nacionalistas lideradas por Francisco Franco. A necessidade desta arma na guerra de Espanha surgiu pelo desenvolvimento de novas táticas de guerra urbana.

Quando a União Soviética ajudou as forças republicanas a adquirir tanques T-26, que, na época, apresentavam uma maior eficiência em combate urbano, Franco, de acordo com o History of Yesterday, ordenou que fossem utilizadas bombas incendiárias caseiras que fossem capazes de queimar as lagartas dos tanques, tornando-os imóveis e assim alvos fáceis de abater.