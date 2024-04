São recorrentes as referências em publicações nas redes sociais a polémicas e teorias conspirativas associadas ao nome George Soros, o bilionário e filantropo húngaro. Muitas vezes, trata-se de alegações falsas, como esta que o Observador analisa.

Numa publicação que o Facebook sinalizou como duvidosa consta que a “Austrália declarou George Soros um terrorista global. Será que os democratas construirão uma estátua sua em resposta?”, questiona ainda o mesmo texto com ironia. Não é a única publicação sobre o mesmo assunto que faz menção à política norte-americana e há até utilizadores a partilharem esta mesma publicação que se assumem como “Trump lover” ou referem Soros como “líder do partido democrata”.

O magnata tem nacionalidade húngara e norte-americana, tendo emigrado para os Estados Unidos na década de 50 e feito por lá fortuna. No campo político, tornou-se num dos principais doadores do Partido Democrata, um apoio que fez de Soros um alvo recorrente da direita norte-americana e muito em particular de Donald Trump — que, mal ganhou as eleições presidenciais, em 2016, foi logo classificado por Soros de “aspirante a ditador”. Mais recentemente, o antigo Presidente dos EUA chegou a responsabilizar o filantropo pelo processo judicial relacionado com o pagamento à atriz pornográfica Stormy Daniels.

Quanto à alegação sobre a Austrália, na publicação aqui analisada, não existem notícias nem informações sobre qualquer classificação do género feita a Soros pelo país. Também não há registo disso no site do Governo australiano, nem a The Open Society Foundations (organização de filantropia criada por George Soros) consta da lista oficial de organizações terroristas identificadas pelo país.

À Reuters, o porta voz de George Soros disse que se trata de uma falsidade e a Procuradoria-Geral da Austrália também afirmou que o húngaro não faz parte da lista de indivíduos sujeitos a sanções por parte do país.

Conclusão

George Soros não está classificado como “terrorista global” pelo Governo australiano. Não há qualquer registo noticioso nesse sentido e a alegação que circula nas redes sociais já foi desmentida pelo porta-voz de Soros e pela Procuradoria Geral da Austrália.

