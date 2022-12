Depois da derrota da seleção portuguesa frente a Marrocos, por 1-0, que ditou a eliminação da equipa lusa do Campeonato do Mundo, Cristiano Ronaldo abandonou o relvado em lágrimas. Horas depois, numa publicação na rede social Instagram, o capitão da seleção escreveu o seguinte: “Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira(…) Infelizmente, ontem o sonho acabou (…) Fui sempre mais um a lutar pelo objetivo de todos e jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país. Por agora, não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi bonito enquanto durou.” Ficava patente a ideia de que teria sido a última participação de Cristiano Ronaldo em mundiais.

Numa publicação no Facebook, já depois do fim do Mundial, que terminou com a vitória da seleção da Argentina, um utilizador atribui a Cristiano Ronaldo a seguinte frase: “A minha vida é feita de desafios. Em 2026 estarei lá, ainda não acabou.” Uma ideia, de certa forma, contraditória em relação àquilo que se verificou no Mundial e que o capitão escreveu nas próprias redes sociais, mas também tendo em conta o que foram algumas das declarações de Ronaldo antes do campeonato do mundo do Qatar.

Na polémica entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan, o capitão da seleção foi questionado sobre a eventualidade de estar presente no Mundial de 2026, que se vai disputar nos EUA, Canadá e México, e respondeu “será difícil”. O jornalista perguntou de forma mais direta a Ronaldo se no Qatar seria a última presença em mundiais, e a resposta foi “provavelmente”. Nesta mesma entrevista, Piers Morgan deixou a questão de quanto mais tempo pretende Ronaldo jogar, e ficou claro por parte de CR7: “Quero jogar mais dois ou três anos no máximo, e terminar com 40 anos”. Ora, por altura do Mundial 2026 já o avançado terá 41 anos.

Uns meses antes, em setembro, na gala “Quinas de Ouro”, da Federação Portuguesa de Futebol, Cristiano Ronaldo foi um dos premiados, e num breve discurso afirmou: “Estou numa seleção com muitos jogadores jovens com um futuro extraordinário, e da qual quero fazer parte ainda neste Mundial (2022) e no Europeu (2024) também, vou assumir já”. Apesar de não descartar a presença no Mundial 2026, Ronaldo também não fez qualquer referência à prova nesta intervenção.

Publicamente não houve declarações de Cristiano Ronaldo a demonstrar o desejo de estar presente no Mundial 2026. Houve, aliás, em sentido contrário, afirmações do capitão da seleção a, de certa forma, deixar de lado essa hipótese.

Contudo, alguma imprensa desportiva, com destaque para o jornal espanhol Marca, revela que depois da conquista do campeonato do mundo por parte da Argentina, e de Messi, Ronaldo poderá ter mudado de ideias. No dia 20 de dezembro de 2022, o jornal espanhol deu conta de que, segundo pessoas próximas do capitão da seleção, Ronaldo ambiciona ser convocado para o Mundial 2026. E importa sublinhar também que até ao momento, não foi anunciado qualquer adeus à equipa das quinas por parte de CR7.

A frase que aparece neste post no Facebook atribuída a Cristiano Ronaldo não foi dita publicamente pelo capitão da seleção. As declarações públicas recentes de Ronaldo sobre o fim de carreira vão até num sentido contrário ao de estar presente no Mundial 2026. No entanto, Cristiano Ronaldo não anunciou nenhuma despedida da seleção nacional, e a imprensa desportiva, que refere fontes próximas do jogador, afirma que CR7 quer mesmo estar presente no próximo campeonato do mundo, que se realizará nos EUA, Canadá e México.

