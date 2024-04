Jason Momoa cortou a barba pela qual ficou conhecido enquanto desempenhava o papel de Khal Drogo, na série A Guerra dos Tronos e a Internet reagiu. Mas há uma imagem a circular que deixa dúvidas quanto à sua veracidade.

A imagem, que de acordo com a pesquisa do Observador surgiu primeiro em 2022, tem conseguido enganar os internautas. No entanto são imagens exactamente iguais — uma delas modificada para retirar a barba a Jason Momoa. Foram também feitas pequenas modificações à face do ator — facilmente percetíveis se for feita uma comparação com fotografias reais. Aliás, o software utilizado para alterar a fotografia original deixou a sombra da barba do ator na zona do pescoço.

De resto, há fotografias e vídeos com o ator de barba feita, que mostram que as características da fotografia acima não são reais — o queixo de Momoa é um exemplo. A série documental On The Roam, criada pelo ator, que segue Jason Momoa enquanto ele viaja pelo país, mostra o momento em que o ator faz a barba.

Um clípe de vídeo em que é possível ver como é a face de Jason Momoa sem barba. Para além do queixo, há diferenças no maxilar e no pescoço.

Conclusão

A imagem partilhada por vários utilizadores das redes sociais de Jason Momoa sem barba não é real. Para além de ser uma clara modificação de uma fotografia do ator, as feições não batem certo com as outras imagens que circulam em meios fidedignos, como as redes sociais do próprio e o documentário realizado por Momoa.

