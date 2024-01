A publicação em causa refere que “mais de 2 milhões de portugueses recebem por ano 7.095 euros de ordenado” e que “mais do que isso ganha por mês o Presidente da República”. Ora, em causa estão duas afirmações distintas e com avaliações também diferentes. Mas comecemos pela primeira parte. A frase surge num post de Facebook no dia em que o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) publicou um relatório intitulado “A taxa de risco de pobreza aumentou para 17,0% em 2022”.

O inquérito às condições de vida e rendimento foi realizado em 2023 e tinha como o base os rendimentos do ano anterior. A conclusão é clara: “17% das pessoas estavam em risco de pobreza em 2022, mais 0,6 pontos percentuais (p.p.) do que em 2021.” Assim, o INE esclarece que “a taxa de risco de pobreza correspondia, em 2022, à proporção de habitantes com rendimentos monetários líquidos (por adulto equivalente) inferiores a 7.095 euros (591 euros por mês)”.

Desta forma, o INE conclui que “a taxa de risco de pobreza em 2022 correspondia à proporção de habitantes com rendimentos monetários líquidos anuais por adulto equivalente inferiores a 7.095 euros (591 euros por mês)” e que a “linha de pobreza relativa” corresponde a “60% da mediana (11.824 euros) da distribuição dos rendimentos monetários líquidos equivalentes, que aumentou 7,4% em relação ao ano anterior (11.014 euros)”. Em resumo, o relatório realça que, “em 2022, existiam 1.779 residentes em risco de pobreza, mais 81 mil do que no ano anterior (1.698 milhares de pessoas em 2021)”.

Esta frase do relatório prova que, ao contrário do que diz a publicação, não há mais de dois milhões de pessoas em risco de pobreza. Há, sim, quase 1,8 milhões de cidadãos nesta situação.

Por outro lado, e olhando para a segunda parte da frase, é verdade que o Presidente da República recebe mais mensalmente do que os 7.095 euros anuais que limitam o limiar da pobreza. De acordo com dados partilhados pelo Dinheiro Vivo em julho de 2023, Marcelo Rebelo de Sousa recebe atualmente 106.820 euros brutos, o que significaria cerca de 7.630 euro por mês se o valor for dividido por 14 meses, mas está sujeito a um corte de 5% que foi criado em 2011 e que baixa o salário bruto mensal para os 7.400 euros.

Conclusão

É abusivo, tendo em conta os números reais do Instituto Nacional de Estatística (INE), afirmar que mais de dois milhões de portugueses recebem por ano 7.095 euros. O relatório do INE, divulgado no mesmo dia da publicação em análise, revela que em 2022 houve quase 1,8 milhões de residentes em risco de pobreza, que é estabelecido pela marca dos 7.095 euros em rendimentos anuais. Portanto, não é verdade que chegue aos dois milhões de cidadãos referidos na publicação. Por outro lado, e tendo em conta o resto da publicação, é verdade que o Presidente da República recebe mais do que esse valor mensalmente.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.