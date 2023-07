O ângulo é fechado e, para além da rebentação das ondas e das barbatanas de três tubarões, o vídeo só mostra algumas gaivotas e um barco à vela, bem lá ao fundo. A dada altura, ouve-se uma voz que, em tom de chacota e sotaque brasileiro, diz: “Hoje está top aqui p’ra surfar, hein, tropa?” E é só. A única referência à localização surge na legenda, partilhada por uma página de memes portuguesa — “Tubarões vistos na praia de Carcavelos!”

Não é que não existam tubarões nas águas portuguesas. Na verdade, desde que a época balnear começou, até foram vários os avistamentos em praias do norte do país, como Espinho e Viana do Castelo.

Mas o vídeo em questão, como rapidamente foi apontado por vários seguidores da página, na caixa de comentários, não foi captado em Carcavelos, nem em nenhum outro areal do país: várias notícias e registos nas redes sociais indicam que as imagens foram gravadas no início deste ano do outro lado do Atlântico, no Brasil.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

NÃO isso NÃO é Recife, NÃO é O vídeo é de Fernando de Noronha numa praia que fica restrita p uso exatamente pela alta incidência.

Os tubarões (me parece mto o tubarão limão) provavelmente estavam se alimentando de arrufos de sardinhas. (tô mood revolts) pic.twitter.com/P5Nla3YX83 — Viviane Barbosa (@barbosavivis) March 8, 2023

De acordo com o G1, o portal de notícias da Globo, foi na praia da Conceição, no arquipélago de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, que o vídeo de 33 segundos foi filmado.

Na região, Património Mundial da UNESCO, explicou a bióloga Bianca Rangel, coordenadora do projeto “Tubarões e Raias de Noronha”, são comuns os animais visíveis nas imagens, “negaprion brevirostris“, conhecidos comummente como tubarões-limão — espécie que, de resto, não é uma das 40 que existem em Portugal.

“Essa cena de vários tubarões no raso, que é muito comum em Noronha, infelizmente é algo extremamente raro no resto das praias do Brasil. É um privilégio estar numa praia, no pôr do sol e ainda presenciar os tubarões a alimentar-se perto da areia. Mas não é preciso entrar na água”, observou a cientista, investigadora da Universidade de São Paulo.

No local, onde a natureza e os ecossistemas são preservados, estando até limitado o número de turistas permitidos por dia, estes animais não são considerados uma ameaça, até porque “encontram alimento com facilidade”, explicou ainda.

Desde que começou a ser partilhado, o vídeo não foi situado erradamente apenas em Carcavelos, praia portuguesa da linha de Cascais. Também existem publicações a situá-lo nos areais do Recife, capital do estado de Pernambuco, no nordeste do território brasileiro.

Conclusão

Não foram avistados tubarões em Carcavelos. O vídeo em questão foi captado no Brasil, no arquipélago de Fernando de Noronha, a cerca de 500 quilómetros da costa de Pernambuco. A espécie visível nas imagens não existe sequer em Portugal.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.