Uma publicação, que alegadamente mostra uma notícia do site G1, refere que candidato à presidência do Brasil Lula da Silva vai “investir numa central nuclear para solucionar os problemas energéticos em Cuba”. A notícia é, no entanto, duplamente falsa: nem Lula pretende fazer esse investimento, nem o G1 deu qualquer notícia relacionada com o assunto. É mais um caso de proliferação de notícias falsas sobre os candidatos presidenciais, a poucas semanas das eleições no Brasil, que se realizam em outubro.

Uma pesquisa no site de notícias da Globo, o G1, desde o dia da notícia que aparece na imagem (16 de agosto), permite constatar que não há nenhuma notícia sobre o assunto naquela publicação. Outra pesquisa pelos principais órgãos brasileiros também permite perceber que, desde esse dia, o candidato do PT Lula da Silva não fez qualquer declaração sobre ter como objetivo investir numa central (“usina”, em português do Brasil) nuclear em Cuba, nem que o tenha feito na sequência de estar “preocupado com as constantes crises em Cuba, Argentina e Venezuela”.

Um olhar mais atento à versão mobile do G1 — de onde teria sido tirado o print screen à notícia — permite perceber que, na montagem que é feita, é referida uma secção que não existe. Mais uma prova de que foi falseado. A imagem da esquerda (que é a montagem) mostra uma subsecção de “Investimentos” dentro da secção (“editoria”) de “Eleições”.

Aliás, a secção “Investimentos” nem sequer existe no G1. As secções onde se podia enquadrar (“economia” e “empreendedorismo”) têm subsecções, mas nenhuma com esse nome, como também se pode constatar nos dois exemplos abaixo.

A juntar a todos estes elementos, a assessoria do Grupo Globo confirmou à AFP precisamente que “a mensagem é falsa. O post não é de uma reportagem do G1 e não existe um setor ‘investimentos’ na editoria Eleições”.

Por curiosidade, há cinco dias Lula da Silva falou em Cuba, mas como um mau exemplo. Em entrevista ao Jornal Nacional, da Globo, o candidato do PT defendeu que a bipolarização que existe no Brasil (entre ele e Bolsonaro não é má). “A polarização é saudável no mundo inteiro. Polarização tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na França, tem na Noruega, tem na Finlândia, tem em tudo quanto é lugar”, disse como bons exemplos. E complementou com aquilo que sugeriu serem maus exemplos: “Não tem polarização no Partido Comunista Chinês, não tinha polarização no Partido Comunista Cubano“.

Também a 24 de agosto, a justiça brasileira mandou retirar um cartaz que compara Lula em Bolsonaro e em que um dos pontos atribuídos ao candidato do PT seria defender “Obras em Cuba”. Já em novembro de 2021, em entrevista ao El País, o líder do PT falou sobre o regime de Havanda, defendendo que a democracia chegará a Cuba quando terminar o bloqueio norte-americano.

Conclusão

Apesar de ter circulado em diversas publicações, é falso que Lula da Silva tenha manifestado o desejo de investir numa central nuclear em Cuba, não existindo quaisquer declarações do candidato do PT nesse sentido em nenhum órgão de comunicação social ou qualquer outro registo. Uma alegada notícia do site G1 trata-se apenas de uma montagem, que simula uma notícia publicada a 16 de agosto às 04h00.

