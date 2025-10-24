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A campanha foi longa. Cada candidato teve uma entrevista de meia hora na BTV, os seis candidatos tiveram um debate de quatro horas no canal do clube (ou melhor, três horas mais uma só de repiques), todos foram tendo inúmeros espaços para espalhar a sua palavra – ou para mostrar como é um dia nesta vida, como o Observador foi seguindo com Martim Mayer, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Costa. Agora, é a hora da verdade. E depois de uma noite de balanços e festas de encerramento, este sábado chega a hora da verdade. Sim, a campanha foi longa. Sim, o dia das eleições pode ser ainda mais longo. E, no limite, as 13 horas e meia de votação podem fechar com uma contagem feita de madrugada que termine sem que nenhum dos candidatos consiga os necessários “50% mais um”.
Essa é uma das nuances que os novos estatutos trouxeram a estas eleições, que terão uma outra distribuição de votos por anos de filiação, 108 locais com urnas espalhados pelo país e pelo Mundo face à inexistência de voto eletrónico e a possibilidade de vitória de listas diferentes a cada um dos órgãos. E como tudo vai ser diferente neste sufrágio, as urnas irão fechar às 22h durante a segunda parte do jogo entre Benfica e Arouca na Luz (20h30), que chega depois de uma derrota pesada em Newcastle para a Liga dos Campeões que veio deixar a missão dos encarnados bem mais difícil na tentativa de chegar ao playoff de acesso aos oitavos.
Três semanas depois, o Campeonato está de regresso com provas de fogo para os principais candidatos ao título. Além da receção do Benfica ao Arouca, o Sporting, que conseguiu somar a segunda vitória na Liga dos Campeões frente ao Marselha, defronta no domingo um Tondela em crescendo na época (18h), ao passo que o FC Porto, que sofreu a primeira derrota da época na Liga Europa diante do Nottingham Forest, vai fechar a nona jornada com uma deslocação a Moreira de Cónegos para jogar com uma das sensações da prova, o Moreirense (segunda-feira, 20h15). Durante a semana haverá também quartos de final da Taça da Liga com o Sporting-Alverca na terça-feira (20h15) e o Sp. Braga-Santa Clara e o Benfica-Tondela na quarta-feira (19h15 e 20h45). O último encontro, entre FC Porto e V. Guimarães, foi adiado para o início de dezembro.
No futebol internacional, o grande destaque vai para a La Liga e para o clássico entre Real e Barcelona pela liderança no remodelado Santiago Bernabéu (domingo, 15h15). Na Premier League, e após conseguir pela primeira vez duas vitórias seguidas na prova com um surpreendente triunfo em Anfield diante do campeão Liverpool, o Manchester United de Ruben Amorim vai receber em Old Trafford o Brighton (sábado, 17h30) numa ronda que terá também Arsenal-Crystal Palace e Aston Villa-Manchester City (domingo, 14h). Já na Serie A, a jornada dupla dos próximos dias traz um Nápoles-Inter (sábado, 17h) e um Atalanta-AC Milan (terça-feira, 19h45). Nota final para a Seleção Nacional feminina, que depois da histórica reviravolta frente aos EUA num particular onde até começou a sofrer no primeiro minuto mas deu a volta com golos de Diana Gomes e Fátima Pinto tem novo teste fora diante do conjunto norte-americano (domingo, 20h).
Nas modalidades, Portugal já conseguiu somar a primeira medalha no Campeonato do Mundo de ciclismo de pista, que se realiza até domingo em Santiago do Chile, com o bronze de Iúri Leitão na prova de scratch. Outros pontos de destaque: o Grande Prémio do México em Fórmula 1 com as contas em aberto depois da vitória de Max Verstappen nos EUA (domingo, 20h), o Grande Prémio da Malásia em MotoGP após o 12.º lugar de Miguel Oliveira na Austrália (domingo, 7h), a decisão da Taça Continental de hóquei em patins com as participações de FC Porto, Óquei de Barcelos e Sp. Tomar (domingo, 18h) e as finais dos Open ATP de Viena e Basileia em ténis (domingo, 13h e 14h30) antes do arranque do Masters 1.000 de Paris.
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Eu, a TV e um comando
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O jogo em palavras
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Pódio
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1
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Vasco Vilaça terminou na terceira posição o Mundial de triatlo, após ter sido quinto classificado na finalíssima, em Wollongong, na Austrália, onde Portugal colocou três representantes no 'top 15'.
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2
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O alemão Moritz Augenstein sagrou-se campeão mundial, à frente do neerlandês Yanne Dorenbos, com Leitão, campeão olímpico de omnium e madison, ao lado de Rui Oliveira, em Paris2024, em terceiro.
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3
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Perdeu a meia-final com a Alemanha, mas a equipa feminina de ténis de mesa garantiu a quarta medalha consecutiva nos europeus por equipas.
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O debate
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Eleições Benfica
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Troca de palavras entre Rui Costa e Noronha Lopes chegou à questão da luz na Casa de Algueirão-Mem Martins e os restantes candidatos aproveitaram entre um Vieira versão "paternal" com o atual líder.
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Terceiro tempo
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