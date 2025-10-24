Três semanas depois, o Campeonato está de regresso com provas de fogo para os principais candidatos ao título. Além da receção do Benfica ao Arouca, o Sporting, que conseguiu somar a segunda vitória na Liga dos Campeões frente ao Marselha, defronta no domingo um Tondela em crescendo na época (18h), ao passo que o FC Porto, que sofreu a primeira derrota da época na Liga Europa diante do Nottingham Forest, vai fechar a nona jornada com uma deslocação a Moreira de Cónegos para jogar com uma das sensações da prova, o Moreirense (segunda-feira, 20h15). Durante a semana haverá também quartos de final da Taça da Liga com o Sporting-Alverca na terça-feira (20h15) e o Sp. Braga-Santa Clara e o Benfica-Tondela na quarta-feira (19h15 e 20h45). O último encontro, entre FC Porto e V. Guimarães, foi adiado para o início de dezembro.