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Quando alguém estica a corda, parte do pressuposto de que conseguirá ganhar algo. Pode ser tudo, muito ou apenas algo – mas vai ganhar. Aquela conferência de imprensa depois do empate frente ao Leeds não foi por acaso e, umas horas depois, Ruben Amorim “ganhou” a única coisa que podia ser sua no atual contexto: a carta de liberdade. As coisas não estavam bem, tudo o que se passou na sequência da igualdade em Old Trafford com o Wolverhampton soou a fim de linha, o técnico português percebeu a partir daí que estaria a ser cozinhado em lume brando (até porque a sucessão estava preparar-se, como o próprio entendeu). O reinado do antigo campeão pelo Sporting só durou 14 meses, pouco para tudo o que ambicionava quando apanhou o comboio da Premier League mas demasiado para quem há muito entendera que iria acabar mal.
A forma como convicção e teimosia se misturaram em algumas ocasiões, os registos que o colocam como um dos técnicos com piores resultados e a incapacidade de encontrar soluções onde só havia problemas fizeram com que Ruben Amorim se colocasse a jeito para ser sobretudo culpado. Numa análise um pouco mais profunda, até pode ser visto como “vítima”. Porquê? Não teve os jogadores que entendia serem os mais indicados para interpretarem a ideia e o sistema táticos que defende, foi muitas vezes visado no epicentro da crise sem defesa superior, acabou a ser colocado em xeque quando viu o diretor de futebol pôr em causa a maneira como jogava. O português foi mais um falhanço conjuntural entre uma crise estrutural que há muito assola o United, perdido no seu presente por um passado que o deixou a anos luz dos outros mas com a esperança (infundada) de um futuro à frente de todos os outros pela construção do novo estádio. Darren Fletcher chegou, mudou mas a equipa voltou a não ganhar frente ao Burnley. Segue-se o encontro da Taça de Inglaterra frente ao Brighton (domingo, 16h30). A partir daí, será conhecida a solução para a sucessão.
Por cá, todos acertaram no cenário de dérbi na final da Taça da Liga – Allianz Cup, poucos poderiam antever de que seria um duelo entre rivais minhotos. A primeira surpresa chegou do V. Guimarães, que com um bis de Ndoye nos descontos conseguiu anular a vantagem do Sporting e voltou a expor os problemas dos leões em encontros contra adversários do top 6 nacional mesmo começando a ganhar – sendo que o cenário de lesões foi adensado com as contrariedades de Eduardo Quaresma e Ioannidis. No dia seguinte, Zalazar foi dono e senhor do encontro que terminou com a vitória do Sp. Braga frente ao Benfica, depois de mais uma primeira parte dos encarnados que motivou um “arraso” de José Mourinho a equipa e jogadores. A inédita decisão da prova entre vimaranenses e bracarenses realiza-se este sábado em Leiria, a partir das 20h.
A 18.ª jornada do Campeonato arranca apenas no próximo fim de semana mas, na quarta-feira, os quartos da Taça de Portugal trazem o segundo clássico da temporada no Dragão (20h45): o FC Porto, que fechou a primeira volta a bater vários recordes entre 16 vitórias em 17 jogos e apenas quatro golos sofridos, recebe o Benfica, que perante a desvantagem de dez pontos na principal competição joga muito na prova rainha do calendário – ainda mais vindo de uma derrota como aquela que aconteceu em Leiria. Antes há Torreense-U. Leiria (domingo, 201h5) e Fafe-Sp. Braga (quarta-feira, 18h45). O Sporting-AVS foi adiado ainda sem data.
No futebol internacional, o grande destaque vai para a final da Supertaça de Espanha na Arábia Saudita, com o reencontro entre Barcelona, que goleou o Athl. Bilbao, e Real, que bateu o rival Atl. Madrid (domingo, 19h). Destaque ainda para o regresso da Bundesliga, com o Eintracht-B. Dortmund (sexta-feira, 19h30) e o Bayern-Wolfsburgo (domingo, 16h30), para uma jornada importante na luta pela liderança da Serie A com Fiorentina-AC Milan (domingo, 14h) e Inter-Nápoles (domingo, 19h45) e para a primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, com Newcastle-Manchester City (terça-feira, 20h) e Chelsea-Arsenal (quarta-feira, 20h). Antes, o PSG teve outra recuperação nos descontos com golo de Gonçalo Ramos para reconquistar a Supertaça de França diante do Marselha no desempate por grandes penalidades.
Nas modalidades, a próxima semana será marcada pelo arranque do Campeonato da Europa de andebol, na Dinamarca, na Noruega e na Suécia, com Portugal a tentar melhorar o sexto lugar de 2020 e a sétima posição de 2024 depois do inédito quarto posto no último Mundial, começando por enfrentar na primeira fase Roménia (dia 16), Macedónia do Norte (dia 18) e Dinamarca (dia 20). Nota ainda para o Rali Dakar, que continua a decorrer na Arábia Saudita, e para as finais dos primeiros torneios ATP e WTA do calendário de 2026 no ténis, com os ATP de Brisbane e Hong Kong e os WTA de Auckland e Brisbane (domingo). Nota final para a segunda prova do Mundial de Fórmula E, com o ePrix da Cidade do México (sábado, 20h05).
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Eu, a TV e um comando
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O jogo em palavras
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Pódio
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Triunfo nos Açores selou recorde da melhor primeira volta de sempre (e segundo melhor registo nas 17 rondas iniciais). "Estrelinha de campeão? Não conheço, somos uma equipa de trabalho", diz Farioli.
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Corredor de 33 anos despede-se do ciclismo com 36 vitórias como profissional, com destaque para os triunfos na geral da Vuelta2018 e do Giro2025.
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A dupla Francisco Cabral e Lucas Miedler qualificou-se após a vitória diante do francês Manuel Guinard e do britânico Luke Johnson, em dois sets, por um duplo 6-4, em uma hora e oito minutos.
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O perfil
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Premier League
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É filho de jogador e também jogou, mas aos oito anos já se imaginava a treinar Inglaterra. Liam Rosenior estava no Estrasburgo, é o sucessor de Enzo Maresca e tem todo o conhecimento num PowerPoint.
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Terceiro tempo
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