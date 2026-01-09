A 18.ª jornada do Campeonato arranca apenas no próximo fim de semana mas, na quarta-feira, os quartos da Taça de Portugal trazem o segundo clássico da temporada no Dragão (20h45): o FC Porto, que fechou a primeira volta a bater vários recordes entre 16 vitórias em 17 jogos e apenas quatro golos sofridos , recebe o Benfica, que perante a desvantagem de dez pontos na principal competição joga muito na prova rainha do calendário – ainda mais vindo de uma derrota como aquela que aconteceu em Leiria. Antes há Torreense-U. Leiria (domingo, 201h5) e Fafe-Sp. Braga (quarta-feira, 18h45). O Sporting-AVS foi adiado ainda sem data.

Nas modalidades, a próxima semana será marcada pelo arranque do Campeonato da Europa de andebol, na Dinamarca, na Noruega e na Suécia, com Portugal a tentar melhorar o sexto lugar de 2020 e a sétima posição de 2024 depois do inédito quarto posto no último Mundial, começando por enfrentar na primeira fase Roménia (dia 16), Macedónia do Norte (dia 18) e Dinamarca (dia 20). Nota ainda para o Rali Dakar, que continua a decorrer na Arábia Saudita, e para as finais dos primeiros torneios ATP e WTA do calendário de 2026 no ténis, com os ATP de Brisbane e Hong Kong e os WTA de Auckland e Brisbane (domingo). Nota final para a segunda prova do Mundial de Fórmula E, com o ePrix da Cidade do México (sábado, 20h05).