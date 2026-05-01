A melhor maneira de contar uma boa história é conversar com muitas pessoas. Só assim é possível encontrar as que sabem exatamente do que estão a falar. A pensar nisso, o Miguel Pinheiro Correia, jornalista da equipa de Sociedade, pôs-se a caminho de Penalva do Castelo — com a fotojornalista Inês Lacerda ao volante — já agarrado ao telefone. Tinham a missão de contar a história de como um imigrante americano, já falecido, tinha deixado em casa um verdadeiro museu, com obras de Picasso e Miró, por exemplo, entre muitas pinturas, litografias, serigrafias, esculturas e até objetos de origem arqueológica, apreendidos na semana passada pela PJ quando o antigo mordomo estaria a tentar vendê-los. Em Penalva do Castelo há duas agências funerárias. Uma não tem número de telefone na internet. A outra não tinha feito o funeral do dono da casa, e o funcionário que atendeu não conhecia os protagonistas da história. Felizmente, estava ao lado de um outro agente funerário que conhecia o mordomo. Passou-lhe o telefone e, ainda antes de chegar, o Miguel já tinha uma boa base para o trabalho. Uma das prioridades era encontrar a tal casa transformada em museu — e, naturalmente, tendo em conta o recheio, iam à procura de uma mansão. Primeiro, estranharam a casa que viram na pesquisa do Google Maps. Depois, já no local, tiveram de ser os vizinhos a confirmar que, sim, era mesmo naquela casa discreta que estavam guardadas 278 obras de arte. Informações sobre o dono americano da coleção é que não tinham muitas. Até o tratavam por “espanhol”, porque sabiam que tinha vivido antes em Espanha e, na verdade, não conheciam a verdadeira nacionalidade. O Miguel e a Inês bateram a muitas portas das casas ali à volta, mas a maioria só o via a passear o cão e ninguém sabia o seu nome. O cão levou-os, ainda assim, a fazer uma nova tentativa original: se tinha um cão, precisaria de um veterinário. E, nem de propósito, há um na mesma rua. Só que o consultório estava fechado e o veterinário que atendeu o telefone respondeu que raramente estava ali, por isso não conseguia ajudar. A equipa do Observador concentrou-se, então, no mordomo. No jardim de uma casa encontraram um antigo colega do homem que estaria a tentar vender as obras de arte. Também lá estavam dois jardineiros que, por pouco, não passaram duas enxadas para as mãos do Miguel e da Inês. Escaparam desse trabalho e repetiram as conversas com outros vizinhos, até chegarem à família, que abriu a porta, mas não quis falar — nem o próprio, que se limitou a espreitar por uma janela. Mesmo com muitas portas fechadas, as coisas que ouviram em todas estas paragens permitiram-lhes reconstruir a história do americano fantasma, o mordomo que lhe mostrou Portugal e a arte a caminho de França. Só já não tiveram tempo para uma crítica gastronómica. No café onde almoçaram, um dos funcionários insistiu que fizessem uma reportagem sobre o estabelecimento, que “era um sucesso”. “A sério, insistam com os vossos chefes”, dizia. À falta de melhor, aqui vai: o Miguel e a Inês dizem que comeram “umas boas sandes de panado” e que o café tinha “uma enorme variedade de pastelaria”.