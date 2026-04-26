"O Diabo Veste Prada 2". As grandes mudanças na moda, na tecnologia e na vida das personagens 20 anos depois do primeiro filme

As mudanças na moda, na tecnologia e nas revistas nos últimos vinte anos que decorreram entre o lançamento de O Diabo Veste Prada e a sequela do filme, que tem a sua estreia global marcada para 30 de abril, podem abalar o elevado ego de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. A consagrada editora-chefe da revista de moda Runway reinava naquele período em que o jornalismo impresso não tinha ainda a internet como a sua grande concorrente. Com o avanço desta tecnologia e a sua popularidade, surgiram também bloguers e influenciadoras digitais, que impactaram a forma como a moda é produzida e divulgada. E enfraqueceram o poder que figuras como Miranda detinham nas suas mãos.

A obra cinematográfica que se tornou uma referência do que é trabalhar com o jornalismo de moda, inspirando gerações, recupera não só a diabólica Priestly (de óculos escuros, é claro, e com a mesma Meryl Streep de cabelos curtos e brancos) mas também a sua assistente Andrea Sachs, a Andy, interpretada por Anne Hathaway. Apesar de o trailer de O Diabo Veste Prada 2 não revelar muitos detalhes dos dilemas que serão tratados, sabe-se que o filme será, naturalmente, uma forma de projetar no grande ecrã o que ocorreu no mundo nas últimas duas décadas.

O fim das revistas como a única montra de tendências

Naquela altura, seja na vida real ou no filme, as revistas ainda eram consideradas quase como a única referência do que era tendência. As indicações da editora-chefe Miranda Priestly, inspirada na homóloga na revista Vogue norte-americana Anna Wintour — que esteve no cargo até junho de 2025 — materializavam-se na “bíblia” da moda mundial. Tal facto não deixa de ser verdade até aos dias de hoje, a considerar que Wintour, há mais de 30 anos, trata pessoalmente da lista de convidados e das marcas de alta costura presentes na Met Gala.

Mas com o surgimento de influenciadores digitais e a popularização dos blogs de moda, as revistas já não reinam como uma única montra do que está em alta. Com a atenção do público voltada para estas novas formas de consumir conteúdo, as revistas tiveram de dividir os orçamentos de publicidade a partir do momento em que as marcas encontraram na internet mais um canal de divulgação para além dos meios impressos.

Vintage, confortável e sem género

A Andy que era criticada na redação pelo facto de as suas roupas não serem de grandes marcas e por não usar saltos altos talvez hoje respirasse (um pouco) mais aliviada. Nas fotografias das gravações de O Diabo Veste Prada 2, que continua a ter Nova Iorque como principal cenário, é possível ter um spoiler dos próximos outfits da assistente que tentou moldar-se aos gostos de Miranda. Roupas com o conceito “sem género”, como fatos largos com gravata e um macacão no confortável estilo streetwear estão entre as escolhas da figurinista Molly Rogers para a personagem de Hathaway.