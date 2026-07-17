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Era quase inevitável: por causa do sucesso da primeira temporada, mas também pela forma como o podcast O Zé Faz 25 terminou, com o protagonista ainda em parte incerta e os autores do rapto por identificar, tínhamos mesmo de ter uma segunda temporada daquela que foi a primeira experiência do Observador em podcasts de ficção.
Numa nova produção conjunta com a Coyote Vadio, lançámos na semana passada O Candidato Perfeito, uma nova série de oito episódios que seguem a história da primeira, mas, paralelamente à investigação policial, centram-se na candidatura do pai do Zé, o engenheiro Vicente Valbom, à Câmara Municipal de Lisboa — juntando, assim, uma espécie de thriller político, com todo o circo mediático e jogos de bastidores característicos de uma campanha eleitoral.
O elenco é uma mistura de atores consagrados, como José Raposo, Carla Andrino, Sara Matos ou Madalena Almeida, e outros mais jovens, como Susana Brandão, Vera Moura ou Fábio Baptista. E há personagens novos: a assessora de Valbom, que não vai olhar a meios para eleger o candidato; uma nova inspetora da Polícia Judiciária, que vai tomar conta da investigação e desafiar o inspetor veterano que ficou com o caso na primeira temporada (e não o conseguiu resolver) ou a mãe do Zé (protagonizada pela atriz Carla Andrino), que vai finalmente aparecer, para deixar o ex-marido, o candidato Vicente Valbom, muito desconfortável.
Como também há vários pequenos papéis, os próprios criadores da série tiveram de entrar para assegurar participações especiais muito curtas. Assim, o realizador e coargumentista Manuel Pureza fez de agente da polícia, mas também de “capanga”, speaker de comício, condutor, voz de anúncio na televisão ou segurança. O outro autor dos guiões, David Neto, fez de técnico do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, agente da polícia e também de “capanga”. E o nosso sonoplasta, Artur Costa, tanto foi secretário do candidato Vicente Valbom, como “guna”. Isto além de jornalistas do Observador — alguns, com vozes muito conhecidas — que ajudaram a recriar noticiários para alguns episódios.
E, claro, também voltou Tiago Teotónio Pereira, o Zé, protagonista da primeira temporada. Nas gravações, que duraram oito dias, para ultrapassar as dificuldades de trabalhar apenas com a voz, foi dos mais “físicos” na performance. Pelo menos, creio que foi o único a fazer, efetivamente, flexões de braços enquanto dialogava com um companheiro de cela, no segundo episódio, para o esforço que se ouve na voz ser o mais realista possível.
Na verdade, as flexões de braços podem ser muito úteis — por exemplo, para embalar bebés. O que é que isso tem a ver com o lançamento do podcast? Tudo.
Como é habitual, quando estreamos um novo podcast de ficção (ou Plus), damos destaque à estreia nas manhãs da Rádio Observador e convidamos sempre um ator para a conversa. Neste caso, convidámos Tiago Teotónio Pereira para estar connosco na rádio às 9h da manhã do dia 10 de julho.
Na véspera, Manuel Pureza, realizador e coargumentista, ligou ao João Santos Duarte, subdiretor, e deixou um alerta: o Tiago estava à espera de ser pai por aqueles dias, podia acontecer a qualquer momento. O João, que é um optimista irreparável, respondeu: “Qual é a probabilidade de isso acontecer precisamente na manhã da estreia do podcast?”
Na manhã da estreia do podcast, uma foto enviada do hospital, onde o Tiago já estava, confirmou que há probabilidades incríveis: Gabriela, a terceira filha de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio, nasceu precisamente nesse dia.
(O segundo episódio foi lançado esta semana, mas não se esqueça de que, como é assinante do Observador, já pode ouvir todos de seguida.)
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Podcasts
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Estreia. Intriga política, circo mediático e um drama familiar. Com o filho raptado há quase um mês, um forte candidato à Câmara de Lisboa anuncia uma decisão que surpreende o país.
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Podcasts
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José Valbom acorda num armazém, vigiado por homens que falam russo. Os inspetores seguem o rasto de um carro preto. A polícia aperta o cerco, mas o tempo está a esgotar-se.
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Podcasts
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Vicente Valbom cai a pique nas sondagens. Zé consegue fugir e pede ajuda a um estranho.
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Podcasts
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Guigas faz uma jogada arriscada para procurar o irmão. Em direto na televisão, num debate ao rubro, Vicente Valbom vira a tragédia a favor dele e lança a bomba: um dos raptores acaba de ser detido.
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Podcasts
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José Valbom consegue um telefone e tenta ligar ao pai. À noite, no grande comício da campanha, Valbom sobe ao palco perante a multidão. Até que se ouvem três tiros.
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Podcasts
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A mãe de Zé revive memórias do filho em direto na televisão, e Vicente Valbom não fica satisfeito. Os investigadores interrogam o principal suspeito do caso, que vai ter uma reviravolta inesperada.
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Podcasts
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Os investigadores tentam descobrir a ligação do homem que se entregou ao rapto de José Valbom, mas são confrontados com uma reviravolta inesperada. Um telefonema aponta para novas suspeitas.
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Podcasts
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A morte do suspeito do rapto de José Valbom é dada como suicídio. A pouco dias das eleições, Vicente Valbom lidera as sondagens. Na noite eleitoral, a verdade vai ser finalmente revelada.
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Banco de Portugal
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Governador defende o regresso ao debate na reforma laboral, quer consenso partidário para reforma das pensões inspirada no modelo escandinavo e recusa a tese do "milagre económico" do Governo Costa.
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Economia
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Neste Mundial de 2026 as transmissões dos jogos mudaram. Em Portugal, apareceu a LiveMode que passa partidas no Youtube. O que promete mudar o mercado.
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Combustível
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Em quatro meses, o mundo ajustou-se ao fecho do Estreito de Ormuz. Mas as ondas de choque atingiram a capacidade de refinação com impacto no preço dos combustíveis que a Rússia pode agravar.
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Segurança Social
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Governo completa transição com ajuda de nova lei e afasta todos os dirigentes nomeados na era Costa. Dois terços dos diretores distritais estão em funções sem terem sido avaliados pela CReSAP.
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Estado da Nação
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Primeiro-ministro começou por evitar temas quentes, mas acabou por admitir "problemas" nos exames. Montenegro assumiu manter confiança nos ministros e Ventura desafiou-o a apresentar moção.
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Vichyssoise
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Alexandra Leitão diz que problema dos exames nacionais é situação mais grave em 30 anos e sugere que ministro deve sair no fim do processo dos exames. Diz ser prematuro dizer se é candidata em 2029.
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Exames Nacionais
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Professores recusam-se a avaliar mais provas, EduQa contradiz ministro e obriga alunos a pedir acesso a exame e diretores pedem revisão do calendário de exames.
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PS
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Ex-governador do BdP e antigo ministro colabora com Carneiro, mas é visto por socialistas como um ativo se tudo correr mal ao atual líder. Por agora, multiplica aparições no PS, alimentando a ideia.
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Governo
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Antigo secretário-geral do PSD disse que podia haver "vozes na área governamental" a pedir moção de confiança. No topo da AD diz-se que é "delírio" e "não é cenário em cima da mesa, nem na gaveta".
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Reportagem
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Sistema de Depósito e Reembolso pretendia promover a redução de lixo nos espaços públicos. Contudo, terá tido o efeito contrário e as autarquias queixam-se do aumento de resíduos espalhados no chão.
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Governo
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Explicador. O Observador explica se Luís Neves incorreu em conflito de interesses, se as obras careciam de licença camarária e as consequências de eventual pagamento em dinheiro vivo.
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Justiça
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MAI forneceu ao Observador lista detalhada das 108 faturas de 13 empresas nas obras em São Teotónio. Comprovativos de pagamento ainda não foram apresentados.
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Mundial 2026
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Foi presidente da FIFA durante 24 anos e pegou numa organização falida e amadora para a tornar profissional e multimilionária. A história de João Havelange, um dos mais poderosos do seu tempo.
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Jules Rimet foi o homem que transformou o futebol num espectáculo global. Visionário, foi o grande impulsionador do Mundial. É a figura mais importante da prova sem nunca ter brilhado em campo.
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Presidente Trump
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Evocando um inimigo como a China, Trump fez discurso para pressionar aprovação da reforma eleitoral pelo Senado, a meses das intercalares, que republicanos querem vencer. Democratas mantêm finca-pé.
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Guerra na Ucrânia
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Pressionado por militares, Zelensky demite popular ministro da Defesa e enfrenta um dilema entre inovação e pragmatismo sobre futuro da guerra. Ucranianos saíram às ruas para contestar a decisão.
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África do sul
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Com níveis de desemprego históricos, África do Sul vive situação social agitada. Imigrantes africanos são apontados como principais culpados — e há milícias a fazer buscas ilegais de porta a porta.
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Meteorologia
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É um dos fenómenos característicos de Portugal e um regulador do verão. Baixa o calor no litoral, arrefece a água do mar, influencia as pescas, o surf e os incêndios. Este ano quase desapareceu.
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Meteorologia
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Há cada vez mais poeiras na Europa e Portugal é dos países mais expostos. Têm efeito nos transportes, na energia, na agricultura, no mar e até na chuva. Mas fertilizam a Amazónia e as vinhas nacionais
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Sismo
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Na Venezuela há fendas de centenas de metros. E passadeiras e estradas desalinhadas porque um dos lados tem mais de meio metro. Em Trinidad e Tobago uma praia subiu 6 metros e surgiu um vulcão de lama
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Música
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A rádio mudou-lhe a vida, descobrir bandas e editar discos foi inevitável — só lhe falta ser músico. Hoje tem uma loja de discos, organiza um festival e promete continuar a apostar em novos artistas.
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Museus
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Antes da re-inauguração, sábado dia 18, fizemos a visita guiada com o novo diretor, Xavier F. Salomon: "Queremos focar-nos na coleção e em exposições que partam dos grandes trabalhos que a compõem".
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Música
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Cresceu e fez-se músico na ilha, partilhou o palco com Paco de Lucía e é hoje uma referência. Entrevistámo-lo antes da estreia a solo em Lisboa. Sexta-feira, dia 17 de julho, a "Fiesta" é garantida.
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Opinião
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O caso do ministro Luís Neves revela, no mínimo, uma falta de noção que deveria inibir quem quer que fosse para o exercício de cargos públicos de responsabilidade.
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A solução que o PSD encontrou para o Conselho para a Ação Climática revela bem como não estão adquiridos os direitos conquistados pelas mulheres. Especialmente nos tempos que correm.
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Comecei em Julho de 1976, vi muito e assisti a transformações radicais, mas quero seguir inquieto e não conformista, até por não querer que o jornalismo se suicide como às vezes parece tentado a fazer
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A falta de água em Almada não é um exemplo do falhanço do país. O país fez progressos visíveis no abastecimento de água potável. O que falhou em Almada foi um poder municipal abaixo de medíocre
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