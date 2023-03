Menos de um mês depois de ter denunciado a infame conspiração dos senhorios que aumentam as rendas e dos proprietários das casas devolutas, o Governo enfrenta agora a terrível conspiração dos merceeiros. A 9 de Março de 2023, o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e o dirigente da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, deram conta ao país da descoberta da conspiração dos merceeiros: “Foram inspecionados 960 operadores económicos […] e instauramos 51 processos-crime por especulação” — explicaram. Não fosse alguém começar a fazer contas de cabeça e concluir que 51 processos-crime por especulação em 960 operadores económicos é uma proporção que não justifica o insólito daquela comunicação ao país, vem de lá aquele facto que só o Ultimatum inglês ultrapassou em afronta à quietude da Nação, para o efeito da indignação devidamente maiúsculada: foram detectadas margens de lucro superiores a 50% na cebola!

Que dizer, senhores?! Margens de lucro superiores a 50% na cebola? (Já agora será em todas as variedades de cebola? E em quantos supermercados?) Como se pode viver num país em que dez ou vinte supermercados têm uma margem de lucro superior a 50% na cebola? Nem que fosse uma só mercearia! Uma margem de lucro superior a 50% na cebola é como a Pátria: não se discute. E assim a 9 de Março de 2023 começou a Guerra da Cebola.

A Guerra da Cebola, como qualquer cebolada, que se preze inclui outros produtos: óleo, dourada, conservas de atum, açúcar, azeite, couve coração (porquê senhores couve coração e não repolho?), ovos, laranjas, cenouras e febras de porco. Em todos estes produtos foi detectada a pressão dos especuladores. (No caso dos ovos e da carne de porco a pressão deve vir mais da decisão de alguns países de abaterem galinhas e porcos aos milhares para dessa forma serem contidas a gripe aviária e a peste suína africana.) Contudo foram as margens superiores a 50% nas cebolas que nos fizeram perceber a dimensão da terrível conspiração dos merceeiros. Note-se que o senhor ministro e o senhor inspector-geral não têm a certeza que os preços cobrados sejam injustificados mas por via das dúvidas 38 brigadas da ASAE vão pelo país fora verificar o que está a acontecer e, com galhardia, garantiu o senhor ministro da Economia: “Vamos ser inflexíveis para com todas as situações anómalas que possam ocorrer”.

