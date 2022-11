A primeira e óbvia conclusão a tirar da segunda volta da eleição presidencial brasileira é que o Brasil é um país dividido. E dividido por várias linhas e razões.

Dividido a meio: 50,87% para o vencedor, Lula, com 60 milhões de votos, e 49,13% para o vencido, Bolsonaro, com 58 milhões de votos. Isto depois de os institutos de sondagens terem dado Lula por eleito à primeira volta com grande folga e o darem depois como vencedor à segunda volta com uma margem que oscilaria entre 6% e 2%.

Mas não é só por aqui que passa a divisão. Enquanto as presidenciais deram a vitória tangencial a Lula, as eleições para o Congresso foram claramente ganhas pela Direita, com o partido de Bolsonaro em primeiro lugar. E como foi também a Direita que ganhou a maioria dos governos estaduais, a Esquerda, embora tenha progredido no Congresso, tirando lugares ao centro, ficou ali minoritária. Assim, várias publicações têm vindo a classificar este Congresso como “o mais à direita da História do Brasil”, em democracia.

O Nordeste contra o Resto

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.