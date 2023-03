Sempre fui aluna de nota 5, mas no décimo ano comecei a sair disparada a meio das aulas. A vontade de chorar aparecia de forma descontrolada. Lembro-me de correr para as casas de banho e vãos de escada e esperar que a pata de elefante se levantasse do meu peito. Chorava, acalmava, respirava fundo e regressava à secretária, vermelha de vergonha.

Desde muito cedo que a doença mental fez parte da nossa família. Uns dias piores, outros melhores. Ao crescer, a palavra chave era “combate”. Eu e o meu irmão usávamos a armadura porque nunca sabíamos o que nos esperava no regresso a casa. Mais tarde, de soldada passei a cuidadora. A minha vida continuava, mas apesar de mim. Era quase como se houvesse dois caminhos paralelos: o de cuidadora e o da Raquel, uma das melhores alunas do curso de Direito do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa. Pelo meio, o choro parou, instalou-se a apatia, a falta de entusiasmo. Tomava a iniciativa de coisas que deixava pelo caminho. Fugia dos meus próprios jantares de aniversário.

Ao contrário da maior parte das narrativas, no entanto, sempre fui procurar ajuda. Lembro-me de sair de uma aula na faculdade, pegar no meu cartão da ADSE e ir marcar uma consulta com um psicólogo porque o sofrimento da depressão era demasiado. Eu não queria sentir-me assim. Estava disposta a tomar e a experimentar tudo, só para deixar de sentir aquela dor de barriga constante e a insegurança que prendia o meu olhar ao chão.

