1Para que não fiquem dúvidas: Bolsonaro é um político sem espírito nem cultura democrática. As insinuações de que as eleições não seriam justas, o silêncio de quase 48 horas depois dos resultados, e a incapacidade de felicitar o vencedor diminuem a qualidade da democracia, e revelam um comportamento condenável num Presidente da República. Pior, o comportamento de Bolsonaro durante o Covid foi inaceitável. Não soube ser o líder de um país que enfrentava uma pandemia, e durante a qual morreram centenas de milhares de pessoas.

Mas a falta de cultura democrática não significa ameaça à democracia e muito menos uma tentativa de instaurar uma ditadura. Bolsonaro nunca tentou acabar com a democracia no Brasil. Vamos aos factos, comparando a democracia brasileira com as ditaduras russa e chinesa. Na Rússia e na China, não há separação de poderes, com o poder judicial completamente controlado pelos ditadores, Putin e Xi. Nem o pior inimigo do ainda Presidente brasileiro pode afirmar que Bolsonaro controla a justiça brasileira. Aliás, Lula saiu da prisão durante a presidência de Bolsonaro. Na Rússia e na China, os opositores vão para a prisão.

