As circunstâncias podem revelar as capacidades das pessoas, mas são as escolhas que elas fazem que evidenciam o carácter.

“History is on the move again” – Arnold Toynbee

1 Após a revolução de outubro de 1917, Lenine constituiu um gabinete que ficou oficialmente conhecido como Conselho dos Comissários do Povo, formado por quinze membros, entre os quais estavam Trotsky e Estaline.

Estaline é habitualmente caracterizado como um político talentoso e um camarada de partido convincente. Foi assim que enganou os outros membros do Politburo – incluindo Trotsky, que apesar do seu brilhantismo intelectual, acabou por se revelar um político inepto – e que assumiu o controle absoluto do partido comunista.

Dez dos quinze membros do Conselho dos Comissários do Povo foram assassinados durante as purgas estalinistas. Ou seja, do mesmo modo que foi capaz de os ter como aliados, Estaline não hesitou em livrar-se deles assim que neles deixava de ver utilidade. Foi com esta frieza e impiedade que governou a ex-URSS.

Estaline é o principal responsável pela grande fome ucraniana de 1932-33. A sua motivação foi económica e política. Tendo sido iniciado em 1928-29, o processo de retirada dos grãos aos camponeses à força teve como principal consequência a interrupção da distribuição de cereais. Em 1931, a apreensão de grãos nas maiores regiões de cultivo da Ucrânia atingiu 46%. Perante a escassez de suprimentos alimentares, os camponeses foram obrigados a abater os seus animais. No ano seguinte, Estaline intensificou o confisco dos cereais dos camponeses ucranianos. A 21 de junho de 1932, em nome do Comité Central do partido comunista, Estaline e Molotov, enviaram a seguinte missiva às autoridades ucranianas: “Nenhuma forma de desvio – em relação a valores ou prazos estabelecidos para entrega de grãos – será permitida ao plano estabelecido para a recolha dos grãos de fazendas colectivas e privadas ou para entrega dos mesmos às fazendas estatais nessa região”. Como tal, as fazendas que ainda tinham reservas de grãos de semente foram obrigadas a entregá-los às autoridades soviéticas, ficando sem o que comer ou plantar. Será possível imaginar o desespero dos ucranianos?

Como se isto não fosse suficiente, Estaline fez questão de mostrar a plenitude da sua desumanidade e crueldade, ordenando o encerramento das fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia. Só em fevereiro de 1933, as barreiras executados pelas organizações soviéticas de polícia de segurança impediram 220 mil camponeses ucranianos de fugir das suas aldeias e à fome. Destes, 190 mil foram obrigados a regressar, o que, na prática, foi uma sentença de morte. Os restantes foram enviados para os gulags, locais onde a taxa de mortalidade já era considerável, mas foi maior durante os anos da fome. Adicionalmente, os bloqueios que as autoridades bolcheviques montaram nas estradas impediram os camponeses ucranianos de entrar nas urbes russas, onde, apesar de não ser abundante, ainda havia comida. Não obstante, aqueles que conseguiram iludir as barreiras acabaram por morrer à fome nas ruas das cidades.

2 Vladimir Putin, um homem formado no tempo da Guerra Fria, ex-agente do KGB, e ex-director da Federal Security Service (a agência de informação e de segurança que substitui o KGB), chegou ao poder de uma forma, no mínimo, estranha. A 9 de agosto de 1999, Putin foi nomeado um dos três vice-primeiros-ministros do governo russo. Após algumas horas, foi indicado por Boris Yeltsin como Primeiro-ministro interino.

Meses mais tarde, com a inesperada resignação de Yeltsin, de acordo com as disposições constitucionais, Vladimir Putin passou a ser Presidente interino da Federação Russa. É relevante recordar que o primeiro decreto presidencial que Putin assinou dava imunidade a Boris Yeltsin e à sua família contra as acusações de corrupção no caso Mabetex. Com Putin no poder, a Rússia deixou de ser uma democracia e passou a ser uma autocracia.

Boris Nemtsov, um político liberal russo que fez parte do gabinete de Boris Yeltsin, foi um dos principais responsáveis pela introdução das reformas económicas na Rússia pós-URSS. Em 1997, com 38 anos, foi nomeado vice-primeiro-ministro por Yeltsin.

Nemtsov foi um dos maiores críticos do regime autocrático, autoritário e antidemocrático instituído por Vladimir Putin. Era igualmente uma das vozes que expunham a corrupção e as interferências políticas e militares russas na Ucrânia, e foi assassinado a 27 de fevereiro de 2015, tendo, pouco antes disso, expressado o receio de ser morto por causa da sua oposição a Putin e à guerra na Ucrânia.

Alguém é capaz de me dizer o que acontece aos opositores de Putin – Marina Yevgenyevna Salye, Mikhail Khodorkovsky, Anna Politkovskaia, Alexander Litvinenko, Boris Nemtsov, Sergei Skripal, Sergei Furgal, Alexei Anatolievitch Navalny?

Em 2022, noventa anos depois das atrocidades estalinistas cometidas contra os ucranianos, Vladimir Putin, no decorrer da operação militar que ordenou contra a Ucrânia, assiste, impávido e sereno, às acções do exército russo que atinge residências, hospitais, incluindo maternidades, escolas e creches, igrejas e mesquitas, onde morrem civis inocentes, impede o abastecimento de água e de luz a cidades sitiadas, permite supostos “corredores humanitários”, e que utiliza bombas termobáricas contra alvos civis. O exército russo está agora a ser acusado de ter utilizado bombas de fósforo branco.

3 As semelhanças entre Estaline e Putin não serão completamente iguais, mas não podem ser ignoradas. Principalmente no âmbito político, social e humanitário.

Todavia, como sempre, a palavra final será dada pela história.