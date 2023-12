Pode e parece não ser óbvia a ligação entre inovação e Medicamentos Genéricos e Biossimilares, sobretudo para aqueles que não exercem a sua profissão no sector ou que não acompanham esta realidade de tão perto. No entanto, tal como em toda a indústria farmacêutica, o lançamento de um novo Medicamento Genérico ou Biossimilar envolve muitos anos de investigação.

Criar um Medicamento Genérico ou Biossimilar conta com o saber pelo caminho já trilhado pelos medicamentos originadores, mas não é possível seguir um processo de simples “copy/paste”, ao contrário do que se possa pensar. Há processos profundos de investigação e desenvolvimento para que novas soluções terapêuticas possam chegar aos doentes em perfeita segurança, com qualidade inquestionável e eficácia, assim cumprindo o seu papel.

No entanto, a inovação nos Medicamentos Genéricos e Biossimilares conta com um desafio extraordinário. Quando chegam ao mercado, estas soluções terapêuticas têm preços relativamente baixos e esse, claro, é um dos principais motivos da sua existência, tornando essas terapêuticas acessíveis a um número cada vez mais alargado de Pacientes, ajudando à sustentabilidade económica dos sistemas de saúde, fomentando também dessa forma a aposta contínua em medicamentos inovadores.

Contudo, é vital que se lute por um equilíbrio também a nível financeiro, para que as moléculas de preço mais reduzido mantenham a sua viabilidade económica e sustentabilidade, sob pena de não suportarem os custos e tempo investido nos processos de inovação que a elas estão associadas. É através dos melhores esforços de milhares de profissionais qualificados e de investimentos significativos, que estas soluções terapêuticas se mantêm no mercado, e tal não está ao alcance de todas as empresas.

Uma coisa é certa, com o progressivo envelhecimento da população em Portugal e Europeia e a possibilidade de eventos extraordinários que levam a maiores desafios económicos, os Medicamentos Genéricos e Biossimilares serão cada vez mais preponderantes. E a inovação continuará a ser o primeiro e último passo desta caminhada rumo ao acesso e à sustentabilidade.

