O orçamento anual que Portugal dedica ao combate a incêndios tem quase sempre aumentado de ano para ano. Dos meios listados na Diretiva Operacional Nacional n.º 2, que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil produz anualmente no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, infere-se que a capacidade de suprimir as ocorrências de fogo rural, por controlo da sua expansão e subsequente extinção, mais do que duplicou entre 2000 e 2023. Tem sido esta a aposta generalizada das políticas públicas de gestão do fogo nos países do sul da Europa desde os anos 70 do século passado, em combinação com a diminuição do número de fogos. Os resultados foram visíveis logo nos anos 90, nomeadamente em Espanha e França, com redução notória da área ardida, mas não em Portugal, que exibe uma média de longo prazo (1980-2022) de 110 mil hectares ardidos anualmente, sem qualquer tendência temporal de diminuição ou aumento da superfície queimada ao longo do tempo.

Qual tem sido então o impacto do investimento na supressão do fogo? Funcionalmente, o esforço de combate em Portugal e na Europa (nem sempre é assim em outros países) visa minimizar a área ardida por cada ocorrência de fogo. A probabilidade de os fogos excederem determinadas dimensões é assim um bom indicador do desempenho das operações de combate a incêndios.

A análise estatística do período de 2001 a 2022 permite apreciar a evolução dos resultados funcionais do combate a incêndios em Portugal. Aquele período de tempo foi subdivido, considerando os anos (2001-2006) que antecederam o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), o qual surgiu em resposta aos incêndios catastróficos de 2003 e 2005; os anos de vigência do PNDFCI até ao ano fatídico de 2017 (2006-2017); e os anos mais recentes (2018-2022) que incluem o início da implementação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Face ao aumento progressivo do esforço de financiamento, principalmente no combate, mas também na prevenção (potenciadora de um combate mais eficaz), são de esperar melhorias de cada subperíodo para o seguinte.

