A nova crise política iniciada há poucas semanas com as denúncias que giravam – e girarão – em torno da TAP, envolvendo o possível total de milhares de milhões de capitais, tem sido revelada por sucessivos golpes financeiros e por mudanças gestionárias que hão-de acabar por ser mostradas aos peritos internacionais, se e quando isso ocorrer, e um dia à «opinião pública»…

Entretanto, o partido socialista conseguiu, como tem feito desde o «golpe da geringonça» no final de 2015, conservar o poder partidário e suceder a todos os inesperados percalços a que tem sobrevivido desde a pandemia, cujo financiamento europeu o PS não consegue gastar já lá vão anos desde o fim da década passada! Esse financiamento, como os outros de que o país é suposto beneficiar gratuitamente desde a adesão à UE, continuará a ser absorvido pelos dois partidos dominantes e os seus funcionários, não passando um dia sem que se descubra que o PS e o PSD mais uma vez se apoderaram do «bolo»!

Estas acusações proferidas taco-a-taco serviram apenas para o PS atacar o PSD na altura em que o primeiro-ministro «meteu no bolso» a tentativa do Presidente da República para demitir o ministro Galamba, responsável pela crise. Como expliquei na altura, o PR não tinha e continua a não ter poder para demitir os membros do governo, pelo que António Costa o pôs de novo no cargo sem excluir a hipótese de correr com ele em breve! Dias depois, António Barreto confirmava que o PR não possuía tais poderes, o que não deixa aliás de admirar da parte de um professor de Direito. Depois da triste cena do «tribunal parlamentar», Galamba e os seus colegas foram chamados à lamentável cena de uma espécie de «absolvição» que o PS, com a sua «maioria absoluta», enterrou logo… até se ver livre desses infaustos agentes do poder socialista!

