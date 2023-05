A minha opinião é porventura diferente da maioria. Com efeito, sempre fui contra presidentes da República (PR) eleitos directamente pela população. É evidente por que razão: se já tinha havido várias intervenções manipulatórias em Portugal e em muitos outros países por parte de múltiplos presidentes contra o parlamento, é de evitar conferir-lhes esse poder: uma coisa é a América, onde o PR governa; outra é a Europa, onde há reis ou «misturas» como em França.

Em Portugal, o primeiro caso deste género passou-se com Ramalho Eanes – eleito presidente depois do 25 de Abril (1976) – quando lançou no final do seu mandato em 1985 um partido novo apoiado pelo PCP contra Mário Soares e o PS histórico. O «golpe» falhou e o partido presidencial desapareceu, abrindo lugar à vitória de Cavaco Silva (PSD) em 1985, ganhando mais tarde a maioria absoluta do eleitorado (>50%) em 1987 e 1991, ou seja, dez anos seguidos até 1995: de longe o melhor período económico do país graças às vantagens da integração europeia.

Finalmente, com Cavaco no final da presidência da República (2006-2016), viu-se forçado a aceitar a candidatura minoritária de António Costa (PS), com o apoio externo dos partidos de extrema-esquerda (PCP e BE), os quais constituíram a «geringonça» sem participar no governo mas com as suas consequências… Mais tarde, o PS obteria com a ajuda dispensável do PR uma «maioria absoluta» com apenas 41%! Antes disso, por motivos conhecidos mas nunca assumidos, o presidente Sampaio (PS) actuara no sentido de afastar o PSD, entregando o poder ao funesto governo socialista de Sócrates ainda hoje por julgar…

