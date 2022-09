Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A diabetes Tipo II é um problema de saúde em crescimento no mundo. Considerada pela Organização Mundial da Saúde como a epidemia do século XXI, a diabetes é hoje um dos maiores desafios que se colocam à saúde pública – e que deve o seu crescimento ao estilo de vida pouco saudável.

De acordo com o relatório de 2016 do Observatório Nacional da Diabetes, os gastos no tratamento desta doença, representam 1% do PIN nacional e 12% do orçamento da Saúde, ambos referentes ao ano de 2015, pelo que, se nada for feito, é a sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde que fica posta em causa.

No relatório de saúde de 2014, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), anunciava Portugal como o país da Europa com a mais alta taxa de prevalência de diabetes, sendo que mais recentemente a Alemanha nos ultrapassou.

A APDP (Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal) dá conta de que:

Um milhão de portugueses entre os 20 e os 79 anos tem diabetes tipo II, metade dos quais está por diagnosticar.

Dois milhões apresentam um risco elevado de vir a desenvolver diabetes.

Feitas as contas, 40% da população adulta portuguesa encontra-se sob a ameaça da diabetes. No quadro europeu, Portugal é um dos países onde o impacto humano e económico da diabetes mais se faz sentir.

Outros dois dados alarmantes:

Portugal tem o maior número de casos de amputações de pé diabético da Europa. Portugal é o segundo país europeu que menos pratica exercício físico.

Mas o que é verdadeiramente alarmante é o desconhecimento da maioria da população sobre estes números que têm um forte impacto socio-económico, financeiro e até ambiental no nosso País, pois Portugal é o pior dos 15 países do Mediterrâneo no que diz respeito à pegada alimentar.

Estes números existem e continuarão a crescer – e a pandemia só os piorou –, apesar de termos dezenas de associações de diabéticos (curiosamente a APDP é a mais antiga da Europa) que têm feito o que podem, apesar do pouco apoio funcional do Estado.

Ah, é verdade: também existe um Plano Nacional para a Diabetes – mas, mesmo assim, continuamos campeões europeus no que concerne a esta doença..! Chegados aqui e continuando com as mesmas soluções de sempre, o quadro só tende a agravar-se. O que se pode fazer..?