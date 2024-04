A 8 de abril a Europa e o Mundo assinalam o Dia Internacional das Pessoas Ciganas. Neste dia, celebramos a rica cultura que une este povo pelo mundo inteiro e relembramos a sua história que remonta a vários séculos no nosso Continente. Algo que infelizmente, ainda, une estas populações, é o acrescido risco de exclusão social, de discriminação e de discurso de ódio de que são alvo ao nível individual e coletivo.

O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) procura, em ambas as suas áreas de missão, promover respostas para a sociedade portuguesa em toda a sua diversidade. Consideramos as áreas do Desporto e da Juventude como fundamentais para promover os valores da inclusão, do respeito mútuo e fair play entre todas e todos, tanto em campo, como no dia a dia.

Contribuindo para este desígnio, o IPDJ lança hoje a versão portuguesa da Recomendação do Comité de Ministros do Conselho da Europa sobre “Participação Juvenil Cigana”, aprovada a 05 de abril de 2023. A sua elaboração contou com os contributos, em fase de consulta, de organizações de juventude e do Conselho Consultivo para a Integração das Comunidades Ciganas, com a colaboração do então Alto Comissariado para as Migrações, hoje Agência para a Integração, Migrações e Asilo. O documento conta com recomendações aos Estados-Membros, cabendo aos Governos e à Administração Pública prossegui-las. A Recomendação é clara ao destacar a importância de trabalhar com uma abordagem específica e adaptada, porque «as políticas “pronto-a-vestir de tamanho único” são neutras na sua forma, mas enviesadas e desiguais na sua aplicação e nos resultados, aprofundando, por vezes, desigualdades estruturais por não terem em conta necessidades específicas, designadamente, de jovens ciganas/os.».

Nesse sentido, e também dando cumprimento a medidas do Plano Nacional para a Juventude, o IPDJ abriu hoje mesmo inscrições para um conjunto de ações de capacitação com o objetivo de dotar as pessoas jovens e profissionais que trabalham com a juventude (ciganas/os ou não) de conhecimento e ferramentas para promover a participação da juventude cigana, a sua inclusão e combater o discurso de ódio. Numa ótica de ação positiva, especificamente para jovens ciganas/os, será ainda desenvolvida uma ação de capacitação sobre liderança.

É um apontamento do trabalho do IPDJ neste âmbito e que escolhemos destacar no Dia Internacional das Pessoas Ciganas.

Na prossecução do interesse público e no respeito pelos direitos de todos os cidadãos, é um caminho que se faz, estudando aprendendo, formando trabalhadores e dirigentes, fazendo ponte com outros organismos da Administração Pública e, especialmente, envolvendo as pessoas jovens e as suas organizações para sabermos fazer melhor.

Em mês de celebração de Democracia, 50 anos volvidos sobre a Revolução de 25 abril de 1974, é nossa obrigação promover, de forma efetiva e igual, a cidadania das pessoas jovens – todas, incluindo as pessoas jovens ciganas.