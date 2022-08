Fogo já atingiu 10% do Parque natural da Serra da Estrela. "Estamos a falar de espécies, algumas delas, quase únicas no mundo"

Domingos Patacho, dirigente da associação ambientalista Quercus, diz que os impactos do incêndio são "muito grandes". Lembra que este é o maior parque natural do país com diversos habitats protegidos.