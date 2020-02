A derrota com os polacos do Kielce adiou o sonho, a goleada no Dragão frente aos macedónios (e atuais campeões europeus) do Vardar confirmou algo que já parecia ser inevitável: quando tem ainda mais uma jornada da fase de grupos para realizar, o FC Porto assegurou pela primeira vez na sua história a presença nos oitavos da Liga dos Campeões no atual formato, igualando o feito conseguido pelo Sporting no ano passado.

A precisar de pelo menos um empate ou que o Meshkov Brest não ganhasse ao Kiel para carimbar na penúltima ronda o apuramento para a fase seguinte, os azuis e brancos saíram a vencer por apenas um golo ao intervalo (11-10) mas tiveram um segundo tempo de luxo onde quebraram por completo a resistência da equipa macedónia, concluindo o encontro com a vitória por 30-22, naquele que foi o quinto triunfo na fase de grupos.

Desta forma, os dragões subiram ao quinto lugar do grupo B da primeira fase, com mais um ponto do que o Vardar e agora com vantagem no confronto direto, após a derrota por cinco golos na Macedónia na primeira volta. Além do FC Porto, também o Sporting pode chegar a este patamar dos oitavos da Champions (neste caso, como no ano passado) caso ultrapasse os romenos do Dínamo Bucareste no playoff de apuramento.

Em atualização