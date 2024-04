A fase final do Campeonato de andebol arrancava com um Clássico no Dragão Arena, com o FC Porto a receber o Benfica e dragões e encarnados a procurarem o melhor resultado possível para continuarem a perseguir o Sporting, que venceu todos os jogos da fase regular e é líder isolado da classificação. No fim, o FC Porto venceu o Benfica, isolando-se no segundo lugar do apuramento do campeão nacional e deixando o rival sem possibilidades reais de ainda chegar ao título.

Antes do Clássico, Fábio Magalhães já tinha recordado que não existia “margem de erro”. “É zero. Temos toda a vontade de ganhar todos os jogos que faltam neste Campeonato para conseguirmos atingir este título, que é a nossa grande ambição. Estamos num bom momento, sentimo-nos bem e estamos bastante unidos e isso é muito importante. É continuar a treinar bem e a demonstrá-lo”, disse o lateral do FC Porto.

Do outro lado, Jota González lamentou as lesões que afetam o Benfica. “Vai ser um jogo muito complicado, porque no último duelo lesionaram-se mais três jogadores, a juntar aos que já estavam lesionados. Vamos com 12 jogadores, para além de alguns jovens da formação”, lembrou o treinador encarnado, que já tem sublinhando a mesma ideia nas últimas semanas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, este sábado, o Benfica até começou melhor e chegou a ter uma vantagem de quatro golos. O FC Porto reagiu ainda na primeira parte, alcançando a dianteira do marcador pela primeira vez já depois dos 20 minutos, mas a verdade é que o jogo chegou empatado ao intervalo (17-17).

Entrámos da melhor maneira na Fase Final ???? Grande vitória no Clássico, Dragões ???? #FCPortoAndebol #FCPortoSports pic.twitter.com/tYTMV8VYWH — FC Porto (@FCPorto) April 13, 2024

A superioridade dos dragões foi mais vincada na segunda parte, onde os encarnados raramente conseguiram sequer igualar o adversário e chegaram a estar a perder por cinco golos de diferença, e a equipa de Carlos Resende já não deixou fugir a vitória (36-32).

Com este resultado, o FC Porto deixou o Benfica sem possibilidades reais de lutar pelo título de campeão nacional e ficou isolado no segundo lugar da classificação e a um ponto do Sporting, que só joga este domingo com o ABC. De recordar que os dragões são os atuais pentacampeões de andebol, enquanto que os leões procuram conquistar um troféu que escapa desde 2018.