Almeirim, Santarém, 29 ago 2020 (Lusa) – O fornecimento de gás natural à cidade de Almeirim, no distrito de Santarém, está interrompido desde o início da manhã devido à rotura de uma conduta, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a fonte, a rotura ocorreu cerca das 09:00 durante a realização de trabalhos no pavimento junto ao Centro Paroquial da cidade, que não estavam relacionados com o abastecimento de gás natural.

O incidente provocou um ferido ligeiro, que foi transportado ao Hospital de Santarém.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, às 11:15, o restabelecimento do fornecimento de gás natural ainda vai demorar cerca de quatro horas.

Fuga de gás obrigou ao corte do trânsito no Canidelo

Já no Canidelo, Vila Nova de Gaia, registou-se uma fuga de gás na via pública que obrigou à interrupção do trânsito na rua da Bélgica, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

Segundo a fonte, para o local já foram acionados os meios da empresa Portgás, para que procedam à reparação da conduta.

A circulação rodoviária está cortada cerca das 11:45, devendo a situação ficar normalizada assim que terminarem os trabalhos de reparação, acrescentou a fonte.

No local estão também 20 bombeiros auxiliados por seis viaturas.