A EDP anunciou esta segunda-feira uma descida nas faturas de eletricidade e gás natural partir de 1 de junho. Estas reduções nas tarifas de energia vão ter um impacto médio de 7% na fatura mensal da eletricidade e de 14% no gás natural.

Fonte oficial da elétrica justifica esta mexida, no mercado livre, com a “melhoria das condições dos mercados de energia”. A EDP Comercial indica ainda que a componente do preço da energia na eletricidade vai ser reduzida em 10%, percentagem que chega aos 20% no gás natural. O impacto no preço final é mais limitado devido à componente das tarifas de acesso às redes.

A EDP Comercial é a maior comercializadora em Portugal, abastecendo 62% do número de clientes no mercado doméstico em janeiro deste ano.

Em março, a Galp tinha anunciado uma descida significativa dos preços da componente de energia na faturas de eletricidade e gás de 28% e 19%, respetivamente, que já teve efeito a partir de 1 de abril. Por trás deste movimento estão também as fortes quedas registadas nos preços dos mercados elétricos e de gás.

Estas correções surgem depois de, no início do ano, a generalidade das empresas comercializadoras terem ajustado em alta as faturas para acomodar um aumento expressivo das tarifas de acesso às redes elétricas, determinada na proposta tarifária da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos).

Apesar de terem iniciado já em janeiro uma diminuição da componente da energia, isso não foi suficiente para acomodar o impacto do agravamento das tarifas. Por essa razão, a inflação até março segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatísticas aponta para saltos mensais de 4,3% (em fevereiro) e 4,8% (em março) no índice dos produtos energéticos.

Este inverno tem sido marcado por preços anormalmente baixos no mercado elétrico, motivados por uma grande oferta de energia renovável — em particular hídrica e solar — e por uma procura mais moderada. Ainda na semana passada, os preços no mercado ibérico de eletricidade (Mibel) registaram cotações negativas.