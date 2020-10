O primeiro Defender híbrido plug-in já pode ser configurado no site da Land Rover em Portugal, onde é proposto por valores a partir de 76.707€. Esta motorização, disponível apenas para a versão A110, a carroçaria de quatro portas com maior distância entre eixos, é a mais potente na gama do jipe britânico, anunciando 404 cv e uma autonomia em modo exclusivamente eléctrico de 43 km.

Denominado P400e, o conjunto motopropulsor associa um motor 2,0 litros a gasolina de quatro cilindros com 300 cv a um motor eléctrico de 105 kW (143 cv), que é alimentado por uma bateria de 19,2 kWh. O acumulador pode ser recarregado até 80 % em duas horas, com o cabo Modo 3 fornecido de série, ou em até sete horas utilizando o opcional cabo de Modo 2, que é o mais indicado para proceder à recarga em casa durante a noite – a opção mais económica e recomendável. Mas, para os que privilegiam os baixos consumos e, por tabela, menores emissões, o Defender P400e pode igualmente ser recarregado num posto de 50 kW (carga rápida), bastando meia hora para atingir 80%. Como a autonomia em modo eléctrico está fixada nos 43 km, de acordo com o protocolo WLTP, o ciclo de homologação de consumos e de emissões europeu, isso significa que nesses 30 minutos o Defender proporciona ao utilizador a possibilidade de percorrer mais 34 km com zero emissões.

De acordo com as medições efectuadas, laboratoriais pois as emissões em contexto real de utilização (RDE, de Real Driving Emissions) só entram em vigor a partir de Janeiro, o Defender P400e gera emissões de CO2 entre 74 e 88 g/km e regista um consumo de 3,3 a 3,9 l/100 km, como pode constatar aqui.

Com esta motorização, o mais apto dos Land Rover no fora de estrada acelera de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos e alcança uma velocidade máxima de 209 km/h. Segundo a marca, essa agilidade no asfalto não só não é beliscada no todo-o-terreno, fruto de uma maior linearidade de binário, como a capacidade de reboque se fixa nos 3000 kg, enquanto a carga no tejadilho pode ir até 168 kg (dinâmica) ou até 300 kg (estática).