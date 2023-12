Já é possível encomendar o futuro Range Rover eléctrico, alimentado exclusivamente por bateria. O construtor britânico abriu as pré-encomendas para o seu topo de gama eléctrico e os primeiros candidatos a clientes já começaram a formar fila, tentando ser os primeiros a chamar seu ao primeiro Range que não recorre a motores de combustão desde 1969. E o fabricante afiança que o novo modelo a bateria não perderá em nada para a versão animada pelo imponente V8 a gasolina sobrealimentado.

Aproveitando os conhecimentos adquiridos com as participações do grupo Jaguar LandRover na Fórmula E, através da equipa Jaguar, a LandRover recorreu a tudo o que de melhor e mais avançado para o seu primeiro topo de gama que não queima combustível fóssil. Para começar, nada de plataformas antiquadas, derivadas de modelos a combustão, uma vez que o Range Rover EV vai recorrer à nova plataforma do grupo, a Modular Longitudinal Architecture, com vantagens em termos de peso e aproveitamento de todo o comprimento e largura para maximizar o espaço interior.

Paralelamente, o construtor concebeu um sistema eléctrico a 800V, o dobro do que é utilizado na generalidade dos veículos eléctricos, o que permite reduzir a amperagem para a mesma potência, reduzindo o aquecimento e aumentando a eficiência. E ao contrário do que aconteceu como Jaguar I-Pace, cuja produção foi entregue aos austríacos da Magna, o Range Rover será integralmente fabricado pela marca em Solihull, no Reino Unido, dos motores às baterias, passando pelo chassi e pela montagem final.

Garantindo que o Range eléctrico será tão dinâmico como a actual versão com a gasolina, que extrai 615 cv do 4.4 V8, a Land Rover assegura ainda que as aptidões para circular fora de estrada não serão inferiores no SUV de luxo eléctrico, pois começa por ser capaz de atravessar cursos de água com até 850 mm de profundidade. Este dado avançado pelo fabricante deverá incluir a capacidade das suspensões pneumática para elevar a altura da carroçaria ao solo. A marca revelará mais dados sobre o seu próximo topo de gama eléctrico à medida que se aproxima a introdução no mercado,o que acontecerá em 2024.