A Câmara Municipal de Almeida, no distrito da Guarda, vai promover uma campanha de dinamização dos comércios, restaurantes e unidades de alojamento do seu território durante a quadra natalícia. A campanha “Dinamizar para Aproximar_ Natal 2020” irá decorrer entre os dias 01 de dezembro e 06 de janeiro de 2021.

Com a iniciativa, a autarquia de Almeida, presidida por António José Machado, pretende dinamizar a economia local durante a quadra natalícia. Em comunicado, o município lembra:

“A atividade promovida já em 2019 — ‘No Natal compre no Comércio Tradicional’ —, revelou-se num enorme sucesso não só pela grande adesão dos estabelecimentos do concelho de Almeida, mas também pela massiva participação dos seus munícipes e visitantes”.

Segundo a fonte, face ao sucesso alcançado, a autarquia, através da Área de Turismo, “repete a atividade no presente ano, como forma de continuar a dinamizar e revitalizar o comércio no concelho e minorar o impacto da pandemia na economia local”. “Este ano, restaurantes e alojamentos do concelho irão integrar a iniciativa, sob o mote: ‘Neste Natal valorize a gastronomia local’ e ‘Natal no alojamento local'”, é referido.

A autarquia considera que nos atuais “tempos atípicos” devido à pandemia causada pela Covid-19, a ação “assume especial relevância no estímulo da economia local, ao mesmo tempo que promove a restauração e o alojamento”. Com a atividade “No Natal compre no comércio Tradicional” por cada 10 euros de compras nos estabelecimentos aderentes será atribuído um cupão de participação ao cliente.

No final da campanha, serão sorteados um voucher de compras no valor de 100 euros, dois de 50 euros e sete no valor de 25 euros. “Os vouchers de compras premiados devem ser gastos no estabelecimento mencionado no cupão sorteado”, refere a autarquia.

Em “Neste Natal valorize a gastronomia local”, por cada sete euros de despesa em refeição nos restaurantes aderentes será atribuído ao cliente um cupão de participação. Neste caso, serão sorteados 10 ‘vouchers’ de refeição no valor de 15 euros, que devem ser gastos no restaurante mencionado no cupão sorteado.

Por fim, na ação “Natal no alojamento local”, por cada 10 euros em alojamento aderente será atribuído um cupão de participação ao cliente, sendo sorteados 10 vouchers de alojamento para uma noite. Os vouchers de alojamento premiados também devem ser gastos no alojamento mencionado no cupão sorteado.

Segundo o município de Almeida, situado junto da fronteira com Espanha, os cupões para os sorteios devem ser colocados nas tombolas que se encontrarão no Turismo Municipal de Almeida e no Centro de Desenvolvimento Transfronteiriço (CEDET) de Vilar Formoso.

Os nomes dos sorteados serão anunciados pelos canais de divulgação da Câmara Municipal e os ‘vouchers’ vencedores devem ser gastos entre 01 de fevereiro e 31 de dezembro de 2021. Todos os estabelecimentos aderentes à iniciativa serão identificados com um dístico apropriado.

Faro sorteia 60 mil euros em vouchers para compras no comércio local

A Câmara de Faro seguiu uma estratégia semelhante e vai sortear 60 mil euros em vales até 6 de janeiro para serem usados em compras no comércio local ao abrigo da campanha “Faro. Somos todos.”, apresentada esta terça-feira. A campanha, que se encontra em fase de angariação de aderentes, consiste no sorteio de vouchers de compras entre os 30 e os 200 euros, destinados às pessoas que consumam no comércio local, recebendo um cupão de participação no sorteio por cada 10 euros em compras.

“É uma iniciativa que vem substituir as atividades que fazemos nos anos anteriores e que tem como objetivo apoiar o comércio local num momento em que atravessa dificuldades” devido à pandemia de Covid-19, disse aos jornalistas o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, durante a apresentação da campanha.

Os empresários que quiserem aderir — desde lojas a restaurantes ou mercearias, entre outros negócios — podem inscrever-se enquanto decorrer a campanha, de forma gratuita e com um retorno de 100%. Os vouchers poderão ser utilizados até 6 de janeiro nos estabelecimentos do concelho aderentes, sendo um terço do valor dos sorteios para consumo exclusivo nos restaurantes aderentes e os restantes dois terços para utilização livre, na restauração ou comércio e serviços locais.

O primeiro sorteio, marcado para 3 de dezembro, acumula 20 mil euros em vouchers, sendo depois nas semanas seguintes sorteados semanalmente 10 mil euros, sempre às quintas-feiras, às 11h, na loja da campanha.

Quando os consumidores entregam os cupões de participação para o sorteio dos vouchers têm sempre uma outra oferta — sorteada no momento numa espécie de ‘roda da sorte’ — e que pode ser desde um bilhete para uma ida ao teatro, uma aula de canoagem ou um passeio no comboio turístico. Estes prémios, que podem ser utilizados até 31 de maio do próximo ano, são todos atividades ligadas às áreas do desporto e cultura dos diferentes serviços municipais.

Paralelamente, a autarquia vai distribuir por cada criança do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do concelho um voucher de 15 euros para usar em compras no comércio local, abrangendo quase 4.000 alunos, num investimento de 55 mil euros. Segundo o presidente da autarquia, estes 55 mil euros e os 60 mil euros destinados à campanha dos vouchers, num total de 115 mil euros, correspondem à verba que em anos anteriores era destinada à animação e eventos de Natal, sendo que apenas se manteve o investimento na iluminação natalícia.

A campanha prevê ainda uma ação promocional direcionada às empresas com sede no concelho que queiram realizar os habituais convívios de Natal entre colaboradores na restauração aderente. Assim, a autarquia oferece às empresas que façam as suas marcações nestes restaurantes ações de team building (consolidação de equipas) para os seus funcionários, a realizar no Centro Náutico da Praia de Faro, até 31 de maio de 2021.

A campanha “Faro. Somos todos” é promovida pela autarquia, em parceria com a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (Associação Comércio da Baixa), a Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) e a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB).

Os comerciantes interessados em aderir não precisam de ser associados de nenhuma destas entidades, podendo inscrever-se nesta página ou na loja de apoio à iniciativa, situada na Rua Lethes 42/44, em Faro. A loja funciona a partir desta terça-feora, nos dias úteis das 11h às 19h e aos sábado das 11h às 13h30.

Podem aderir à campanha espaços comerciais, serviços locais e restaurantes sediados no concelho de Faro, excetuando estabelecimentos localizados em grandes superfícies comerciais ou centros comerciais, estabelecimentos de distribuição alimentar de média e grande dimensão, ginásios e outros serviços que tenham anuidades como principal forma de pagamento, hotelaria e alojamento local, e imobiliárias e outros similares, como empresas de construção ou de gestão de condomínios.