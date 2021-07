Carlos Carvalhal está “satisfeito com a atitude dos jogadores” após a derrota frente ao Sporting na Supertaça Cândido de Oliveira, mas diz que faltou um “upgrade” e “outros argumentos” à equipa que para alterar o resultado.

Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador do Braga salientou que a equipa “entrou bem” e que o Sporting teve dificuldade “em entrar na estrutura” da equipa. “Estivemos bem, controlámos o jogo sem e com bola, conseguimos ter algum controlo no jogo e até conseguimos chegar ao 1-0”, indicou.

No entanto, houve um “momento crítico”, fruto de uma “desconcentração” que levou o Sporting de Braga a sofrer um golo. Relativamente ao segundo do Sporting, Carlos Carvalhal salientou a “capacidade individual” de Pedro Gonçalves.

Na segunda parte, Carlos Carvalho admite que a equipa “jogou mais com o coração do que com a cabeça” e que este foi um dos motivos que levou os arsenalistas a não conseguir dar a volta ao resultado. “Tivemos coração, fomos até ao limite, fomos até à última pinga do nosso suor”, garantiu Carlos Carvalhal, que também justificou o resultado com as falhas no plantel. “Dadas as circunstâncias, apresentámos um nível muito bom.”

“O Lucas Piazon, Iuri Medeiros, Fábio Martins não estavam disponíveis, o Mineiro está lesionado, o Castro lesionou-se ontem… A juntar, o Moura e o Carmo também. Eram realmente muitas ausências”, referiu Carlos Carvalhal, acrescentou que isso fez com que faltasse “qualidade no jogo interior”.

Questionado sobre os objetivos do Braga para o campeonato, Carlos Carvalhal garante que os arsenalistas vão começar mais fortes, mas reconheceu que há “adversários que estão melhor”. “Possuem um orçamento naturalmente maior”, assinala, deixando ainda o recado de que não quer ver o plantel desfalcado neste mercado de transferências.

O técnico do Sporting de Braga sinalizou ainda que a época passada correu “muitíssimo bem”. Recorde-se que no último campeonato os arsenalistas ficaram em quarto lugar.