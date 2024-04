Restaurante vegan em Los Angeles decide começar a servir carne, após chef perceber que dieta plant based "não chega para salvar o planeta"

“Enorme traição aos animais”, “uma desilusão”, “farsa” e “lucro disfarçado de impacto ambiental”. Quando a chef Mollie Engelhart anunciou nas redes sociais que os seus restaurantes de comida vegan iam passar a servir bifes, queijo e ovos, foi amplamente criticada pela comunidade vegetariana de Los Angeles. Mas a norte-americana diz que teve razões para proceder à “transição terrível” de que foi acusada.

Após mais de uma década a servir pratos plant-based nos restaurantes Sage Vegan Bistro em Echo Park, Culver City e Pasadena, localizados no estado da Califórnia (Estados Unidos), Mollie Engelheart decidiu mudar o nome do negócio para Sage Regenerative Kitchen & Brewery e colocar a carne e os produtos derivados no menu. Um dos maiores motivos? Percebeu que afinal a dieta vegan não chegava para salvar o planeta.

“Parece fraco dizer publicamente: ‘Acreditava numa coisa, talvez estivesse errada e agora acredito noutra’“, confessou ao jornal Los Angeles Times, após ter sido criticada nas redes sociais. “Mas espero que inspire as pessoas a estarem dispostas a ter uma mente aberta quando outra coisa faz mais sentido para nós.”