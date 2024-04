O Racing Power apurou-se este domingo pela primeira vez para a final da Taça de Portugal feminina de futebol, ao derrotar o Sporting de Braga por 4-2, no jogo da segunda mão das meias-finais.

A equipa do Seixal, que venceu a primeira mão por 2-1, confirmou o apuramento para a final com ‘bis’ de Jenny Vetter (04 e 77 minutos) e Mercy Idoko (09 e 50), com Caroline Kehrer (24) e Sissi (34), de grande penalidade, a reduzirem para as bracarenses.

O Racing Power, que tem como ‘casa’ o Estádio Nacional, em Oeiras, e foi fundado em 2020, vai defrontar, nesse emblemático recinto, no dia 18 de maio, Sporting ou Benfica, que se defrontam ainda este domingo na segunda mão, depois da vitória ‘encarnada’ por 1-0 no primeiro embate.